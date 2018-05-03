В выходные в Перми потеплеет

12:11 | 4.05.2018

Сейчас в столице Прикамья 3 градуса, дождь. Сегодня, 4 мая, температура воздуха в Перми не поднимется выше 3 °C, осадки продлятся до вечера; ночью будет около 0 °C.



Завтра будет переменная облачность, около 10 °C. В воскресенье столбик термометра покажет до 13 °C, возможен дождь. Такая же погода ожидается в понедельник.