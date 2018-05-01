Члены Молодежного парламента поддержали проект реконструкции пермской эспланады

18:17 | 3.05.2018

Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин обсудил проект реконструкции эспланады с членами Молодежного парламента города Перми. Во встрече принял участие депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко. Речь шла о приоритетных городских проектах, которые находятся сейчас в стадии разработки и реализации. Это новый фонтан на эспланаде, культурно-исторический центр в Разгуляе, реконструкция Перми II, комплексный проект реконструкции эспланады.



По словам Игоря Сапко, обсуждение таких масштабных проектов необходимо проводить с участием молодых людей, учитывать их мнение и предложения. «Очень важно, когда власть открыта для своих жителей, когда есть возможность выслушать мнения, рекомендации людей, которые здесь живут, вместе поучаствовать в более глубоком обсуждении конкретного проекта», - отметил Игорь Сапко.



«Обсудили сегодня флагманские проекты губернатора и правительства Пермского края, городских властей. Молодежь должна принять самое активное участие в формировании современной городской среды, в которой людям будет комфортно жить, работать и отдыхать. Мы такую возможность предоставляем, более того, используем в работе предложения молодых активистов», - подчеркнул Юрий Уткин. Он напомнил, что на портале «Управляем вместе» жители Перми могут ознакомиться с проектом благоустройства городской эспланады.



На встрече было отмечено, что благоустройство части территории, ограниченной улицами Петропавловской, Ленина, Попова и зданием Законодательного собрания, является элементом общей концепции благоустройства всей пермской эспланады, которая затронет и прилегающие территории. В частности, площадь перед библиотекой им. А.М. Горького и участок, где раньше располагалась кондитерская фабрика. Преобразование эспланады должно стать подарком пермякам к 300-летию краевой столицы.



Участники дискуссии подчеркнули, что уже сейчас нужно планировать событийное насыщение пространства эспланады, привлечения сюда молодежи, в том числе за счет реализации проектов Молодежного парламента города Перми.



Председатель Молодежного парламента Айна Якупова рассказала о работе по проведению ландшафтно-визуального анализа, о тех предложениях, которые были отправлены в городскую администрацию, а также о важности проработки светового дизайна.



Напомним, на состоявшемся в конце апреля заседании Градостроительного совета при главе города Перми концепция развития эспланады получила единогласную поддержку. Ранее в администрации Перми состоялся круглый стол с участием депутатов Законодательного собрания и Пермской городской Думы, на котором обсудили и одобрили концепцию развития городской эспланады в квартале №68.