Ветераны Перми положительно оценили ремонт набережной Камы

16:56 | 3.05.2018

Глава города Дмитрий Самойлов и председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин встретились с представителями Пермской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.



Глава города подробно остановился на итогах деятельности за прошлый год и на планах на ближайшее время. В приоритетах остается строительство новых школ и детских садов, реконструкция городских улиц, благоустройство дворовых территорий. Большая работа ведется по расселению аварийного жилья. Отдельное внимание уделяется реконструкции набережной Камы, а также парков и скверов.



Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин сделал акцент на наиболее заметных городских проектах, которые помогают городу развиваться. Он выразил надежду на то, что проект реконструкции эспланады будет поддержан ветеранами, а также предложил включиться в работу Третьего городского исторического форума.



«Такие встречи помогают «сверить часы», выделить ключевые приоритеты в развитии города, донести позицию властей до ветеранов, выслушать их точку зрения по наиболее волнующим темам, а также «взять на карандаш» предложения и замечания», — сказал по итогам встречи Юрий Уткин.



О деятельности и успехах городского Совета ветеранов рассказала его председатель Валентина Савкина. В рамках взаимодействия городских властей с Советом ежегодно составляется план мероприятий, проходят праздники, конкурсы, соревнования, экскурсии для ветеранов, месячник пожилых людей. Каждое лето для ветеранского актива проходит выездной семинар на теплоходе. В прошлом году в таком семинаре приняло участие 238 человек, ветераны посетили город-герой Волгоград.



«Огромное спасибо за преобразившуюся набережную. Мы будем любоваться ею и радоваться», — отметила Вера Седых, председатель ветеранского актива Дзержинского района Перми.



Еще одно направление деятельности Совета — организация и проведение мероприятий патриотической тематики: уроков мужества для школьников, смотров-конкурсов среди районных ветеранских организаций по воспитанию молодежи, работа с первичными организациями и активом.



Значимая мера поддержки ветеранского движения — предоставление на безвозмездной основе в 16 общественных центрах помещений для советов ветеранов и организаций, чья деятельность направлена на работу с ветеранами и пенсионерами.



Ветеранские организации принимают самое активное участие в городском и районных конкурсах социально значимых проектов. В частности, по итогам прошлогоднего конкурса «Город — это мы» ветеранские организации Перми реализовали четыре проекта: «Дни воинской славы — вехи нашей истории», «Традиции семьи и верности», «Открытый фестиваль физической культуры и спорта "Кубок ветеранов города Перми"» и фестиваль творчества ветеранов «А сердце — пламенный мотор».



«Я хочу сказать слова благодарности за то, что у нас сложился тесный контакт с администраций города и Пермской городской Думой. Нас слышат, с нами считаются и стараются помочь», — подчеркнула Валентина Савкина.



Отметим, на территории города свою деятельность осуществляют девять советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов: городской Совет ветеранов, семь районных и Совет ветеранов в поселке Новые Ляды, объединяющих в своих рядах более 300 тысяч человек.