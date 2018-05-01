7 мая состоятся публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Перми за 2017 год

16:22 | 3.05.2018

К обсуждению приглашаются жители города и представители общественности. Все поступившие предложения будут рассмотрены организационным комитетом и направлены в городскую думу.



В рамках публичных слушаний будут представлены доклады по итогам исполнения главного финансового документа, основные результаты деятельности по функционально-целевым блокам «Социальная сфера», «Городское хозяйство» и «Развитие инфраструктуры», «Культурная и молодежная политика» за прошлый год.



Кроме того, со своей оценкой по отчету об исполнении бюджета города выступят приглашенные эксперты.



Общественное обсуждение состоится в актовом зале по улице Ленина, 23. Начало мероприятия в 18:00. Более подробную информацию можно получить в разделе «Календарь событий» (duma.perm.ru/week/2018/05/07/5096).