Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе «Молодежный резерв Прикамья — 2018»

14:39 | 3.05.2018

Прием заявок на участие в конкурсе «Молодежный резерв Прикамья — 2018» продлен до 8 мая включительно, сообщила руководитель проекта Анна Козицына. За это время нужно пройти регистрацию, заполнить биографическую анкету и загрузить видеопрезентацию — выполнить все задания первого этапа.



По ее словам, на 3 мая молодые специалисты региона подали более 850 заявок, и их поток продолжается. Заявки принимаются по восьми приоритетным направлениям и одному дополнительно открытому направлению. «Поступает много звонков, в том числе из муниципальных районов, поэтому принято решение продлить срок приема заявок. Это не повлияет на все остальные сроки, — поясняет Анна Козицына. — Подведение итогов заочного этапа запланировано на 10 мая, а очный этап начнется 11 мая».



В рамках очного этапа будет проведена углубленная диагностика участников. В частности, с претендентами проведут интервью и деловую игру с решением кейсов, основанных на реальных задачах краевого правительства. Оператором конкурса выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) как разработчик уникальных технологий в области формирования кадровых резервов.



Первые результаты конкурса станут известны до конца мая, окончательные итоги конкурса предполагается подвести в июне 2018 года. Победители конкурса будут внесены в кадровый резерв и получат возможность трудоустроиться в органах исполнительной власти, местного самоуправления, а также в подведомственных госучреждениях, принять участие в проектной деятельности, при необходимости смогут получить рекомендательные письма от администрации губернатора. За победителями будут закреплены наставники из числа руководителей исполнительных органов государственной власти.



Отметим, «Молодежный резерв Прикамья — 2018» — это открытый региональный конкурс, целью которого является выявление, развитие и поддержка молодых специалистов, обладающих личностно-профессиональными компетенциями, необходимыми и достаточными для замещения должностей руководителей и специалистов в исполнительных органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственных учреждениях Пермского края.