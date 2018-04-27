Житель Прикамья займется общественными работами за пьяную езду

16:40 | 29.04.2018

За езду в нетрезвом состоянии должник будет заниматься общественно полезными работами на благо родного района следующие 2,5 месяца, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



Отдел судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам возбудил исполнительное производство в отношении 27-летнего мужчины, совершившего преступление по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».



Житель Пермского края, несмотря на лишение водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, снова сел за руль пьяным. К счастью, никто не успел пострадать, водителя быстро задержали сотрудники ГИБДД. За это преступление автомобилист получил наказание - уголовный штраф в размере 200 тыс. рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.



Судебный пристав-исполнитель вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и объяснил, что злостное уклонение от уплаты штрафа приведет к замене штрафа другим видом наказания. Тем не менее мужчина не оплатил штраф в установленный законом 60-дневный срок. Тогда пристав направил в суд представление о замене наказания. Должник получил вместо штрафа 300 часов обязательных работ.