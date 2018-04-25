Пермь: новости дня
21:28 | 27.04.2018
Прикамский агрохолдинг готов выйти на производство 100 тонн молока в сутки
По словам Максима Решетникова, молочное производство — это локомотив развития сельского хозяйства края. «У нас сформировался пласт собственников и хозяйств, которые адаптировались к новым условиям и весьма успешно работают, предприятия развиваются, — отметил губернатор. — Сельское хозяйство на Урале — это очень тяжелый труд. Те хозяйства, которые достигают успехов, делают это благодаря позиции собственников, которые верят в свое дело, благодаря коллективам, которые внедряют современные технологии».
Также глава Прикамья добавил, что роль краевых властей — поддержка аграриев и помощь в поиске новых рынков сбыта. В частности, губернатор напомнил о мерах финансовой поддержки в крае: помимо субсидий предприятиям, производящим молоко, в размере 1 рубля 46 копеек на 1 литр молока, в этом году краевые власти установили минимальную закупочную стоимость литра молока-сырья на переработку. В случае снижения средней закупочной цены в марте — мае ниже 22 рублей аграриям будет выплачена разница из бюджета региона на один килограмм реализованного или отгруженного на собственную переработку молока, но не более 70 копеек.
Кроме того, правительством Пермского края оказывается консультативная поддержка сельхозпроизводителям. Так, ООО «Русь» была оказана поддержка по формированию пакета документов и оформлению заявки на соискание федеральной субсидии. В итоге предприятие получило 840 млн рублей льготного инвестиционного кредита под 1,5 % годовых. Средства аграрии намерены направить на погашение инвестиционных вложений, которые были сделаны при строительстве животноводческого комплекса в Кунгурском районе. По словам генерального директора ООО «Русь» Андрея Витюховского, инвестиционный проект позволит предприятию приблизиться к плановому показателю в 100 тонн молока в сутки. «Сейчас весь агрохолдинг «Русь» производит порядка 75 тонн молока в сутки — это почти 6 % от всего объема молока, производимого в Пермском крае. Планируем увеличить производство еще на 12 тыс. тонн в год», — добавил Андрей Витюховский.
Отметим, ООО «Русь» — племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Агрохолдинг «Русь» ежегодно наращивает объемы производства молока, является лидером по объемам производства молока за 2017 год (более 19 тыс. тонн). В настоящее время на предприятии реализован инвестиционный проект по строительству молочной фермы в д. Черепахи Кунгурского района. В результате реализации проекта ожидается увеличение поголовья коров на 2000 голов и производства молока на 12,0 тыс. тонн в год. Объем производства молока за год составит 21,0 тыс. т.
© «Вечерние Ведомости»
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