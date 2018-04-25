Помощник президента Николай Цуканов: «Объединительные процессы должны идти на благо людей»

21:12 | 27.04.2018

Сегодня, 27 апреля, состоялся XII съезд Совета муниципальных образований Пермского края. Впервые это мероприятие прошло с участием таких представителей федеральной власти, как помощник президента России по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов и президент Общероссийского конгресса муниципальных образований, депутат Госдумы РФ Виктор Кидяев. В пленарном заседании также приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, врио главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергей Половников и председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.



Помощник президента Российской Федерации Николай Цуканов отметил, что опыт любого муниципалитета важен, он будет учитываться при подготовке к заседанию Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. При этом оценивать, успешно ли работает глава муниципального образования, должны жители. «Сейчас президенту по просьбам жителей приходится решать вопросы местного значения. Это не нормально. Это значит, что где-то органы местного самоуправления недорабатывают. Поэтому нужно посмотреть, где какая практика сложилась, по каким причинам что-то не получается», — резюмировал Николай Цуканов. По словам помощника президента, руководить территорией должен человек, у которого есть личный интерес в ее развитии, который ездит домой по этим же дорогам, водит детей в местную школу. Также помощник президента отметил, что очевидно, что в Пермском крае назрел вопрос укрупнения территорий. При этом Пермский край не является исключением, эта работа ведется и в других субъектах страны. Главное, по мнению политика, объединительные процессы должны идти на благо людей, на повышение качества их жизни.



Об итогах работы Совета муниципальных образований Пермского края за 2017 год и задачах на 2018 год рассказал председатель совета, глава Пермского района Александр Кузнецов. Председатель совета подчеркнул, что большинство муниципалитетов региона зависят от дотаций. «45 % сельских поселений и 53 % районов в прошлом году были дотационными более чем наполовину. Некоторые муниципальные образования потребляют втрое и даже вчетверо больше, чем производят. Хотя за счет развивающихся территорий средний уровень дотационности составляет всего 28 %», — обозначил Александр Кузнецов. По его словам, одним из основных источников доходов для всех видов муниципальных образований является НДФЛ. В прошлом году 5 муниципальных образований края подписали с региональным минфином соглашение о замене дотаций отчислениями от НДФЛ. По итогам года доходы территорий заметно увеличились. В этом году на замену дотации налоговыми отчислениями решились уже 8 муниципалитетов.



Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что одна из основных задач краевых властей в работе с муниципальными властями — укрепить их доходную базу. В частности, ведется работа по вовлечению земель. «Эта работа не даст сиюминутную прибыль, но в перспективе вовлеченные земли дадут бюджетам муниципалитетов доход от налогов. Надо сказать, что решение местных вопросов не дорогостоящее, поэтому если вести плановую работу, то и вопросы будут постепенно решаться», — добавил Максим Решетников.



Кроме того, на заседании обсуждался вопрос кадрового резерва для муниципальной службы. На местах в муниципалитетах должны работать квалифицированные и компетентные специалисты, так как главы муниципальных образований не могут быть экспертами во всех вопросах. Участники пришли к заключению, что работа по наполнению кадрового резерва должна вестись постоянно. Напомним, в регионе продолжается конкурс «Молодежный резерв Прикамья», победители которого получат возможность трудоустроиться в органы государственной власти. Прием заявок продолжается до 3 мая.