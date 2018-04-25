Новый терминал пермского аэропорта начнет обслуживать международные рейсы

18:27 | 27.04.2018

С 30 апреля в новом терминале Международного аэропорта Пермь (Большое Савино) начнут работу пограничный, таможенный и иные виды контроля в воздушном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации. Соответствующее сообщение поступило от заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина в ответ на письмо губернатора Пермского края Максима Решетникова.



Глава Прикамья направлял обращение к заместителю председателя Правительства Российской Федерации о согласовании открытия работы пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в новом терминале Международного аэропорта Пермь (Большое Савино).



«Работа по открытию в новом терминале аэропорта международных рейсов велась давно. Велись переговоры с Министерством транспорта России, а впоследствии к решению вопроса подключился и заместитель председателя Правительства России Дмитрий Олегович Рогозин, — поясняет губернатор Максим Решетников. — Аэропорт — это лицо края. Первое, что видят гости, прилетая в Пермь, — аэропорт, его терминал. Мы понимаем, что и для жителей края очень важно иметь возможность прямых перелетов из нового комфортабельного терминала. В скором времени мы построим новый перрон, и в терминале будут телетрапы — конкурс на выполнение этих работ уже объявлен».



Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Пермь, переезд пограничного, таможенного и иных видов контроля в новый терминал произойдет до полуночи 29 апреля, а с 30 апреля, включая ночные рейсы, обслуживание международного сообщения будет выполняться в новом терминале.



Напомним, 16 марта был подписан акт межведомственной комиссии, которая проверяла соответствие воздушного пункта пропуска через госграницу в пермском аэропорту требованиям, необходимым для организации пограничного и таможенного контроля. Планировалось, что пункт пропуска международных рейсов заработает к началу летнего сезона.



По информации министерства транспорта Пермского края, за первые три месяца 2018 года услугами пермского аэропорта воспользовались 302 175 человек. Это на 20,73 % больше, чем за аналогичный период 2017 года. Как сообщают в министерстве, с мая в связи с наступлением сезона отпусков ожидается рост популярности авиационных перелетов у жителей Пермского края. 30 ноября 2017 года был открыт новый терминал пермского аэропорта. Предполагается, что к 2020 году пассажиропоток пермского аэропорта возрастет до 2 млн пассажиров в год.