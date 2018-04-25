В воскресенье в Перми поезда на Транссибирской магистрали начнут ходить по новому путепроводу

14:44 | 27.04.2018

Переключение движения со старого путепровода на новый пройдет в два этапа, и первый - 29 апреля: будет организовано первое технологическое окно по переключению четного пути.



Второй этап переключения движения произойдет 30 мая – второе технологическое окно: состоится переключение нечетного пути.



Переключение произойдет без перерывов в движении грузовых и пассажирских поездов, Транссиб будет работать в штатном режиме.



После полного переключения подрядная организация приступит к демонтажу старого путепровода.