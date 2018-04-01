В Перми заработают «дачные» автобусы

15:43 | 26.04.2018

В связи с увеличением пассажиропотока по сезонным направлениям с воскресенья, 29 апреля, приступят к работе автобусы №55 и №46. Также изменится расписание автобуса №47.



На маршруте №55 «Ласьвинские хутора – кооператив «Сосновый бор» в выходные будет работать два автобуса большой вместимости, в будни – один, пояснили в городском департаменте дорог и транспорта.



По субботам и воскресеньям на постоянной основе будет ходить автобус №46 сообщением «Драмтеатр – Северное кладбище», который позволит жителям Перми посещать Северное кладбище. Автобусы будут традиционно работать весь дачный сезон, до октября.



С 1 мая на маршруте №47 «Аэропорт Бахаревка – Мачтобаза» будет увеличено количество полных отправлений автобусов до остановки «Мачтобаза».



Более подробная информация о расписании движения доступна на сайте МКУ «Гортранс» map.gortransperm.ru, а также по телефону справочной службы 2-50-25-50.