В Прикамье более 20 тысяч участников ВОВ и тружеников тыла получат единовременную денежную выплату

13:44 | 26.04.2018

Сегодня, 26 апреля, на заседании правительства Пермского края утвержден объем единовременной выплаты ко Дню Победы. В Пермском крае более 20 тысяч участников, инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашизма и жителей блокадного Ленинграда получат единовременную денежную выплату.



«Приближается День Победы, в его преддверии по указу президента РФ все участники и инвалиды ВОВ, а у нас в крае их, к сожалению, осталось чуть более 1200 человек, получат единовременную поддержку в размере 10 000 рублей. Эти выплаты ветераны получат вместе с пенсией, никуда ходить и заполнять какие-то дополнительные бумаги не нужно, — подчеркнул губернатор Пермского края Максим Решетников. — Считаю правильным, если мы, в свою очередь, на краевом уровне также осуществим выплаты труженикам тыла. С такой просьбой обратился краевой совет ветеранов. Как и в прошлом году, единовременная выплата составит 3000 рублей, и ее получит более 19 000 человек».



В своем докладе министр социального развития Пермского края Павел Фокин сообщил, что на единовременную денежную выплату краевым бюджетом предусмотрено 59 млн рублей из резервного фонда Пермского края. Выплату получат участники, инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, несовершеннолетние узники фашизма и жители блокадного Ленинграда.



«Все ветераны получат выплату привычным для них способом — как получение пенсии. Выплата будет предоставлена автоматически, специально за ней обращаться в органы социальной защиты не нужно, — пояснил министр социального развития Павел Фокин. — Все выплаты будут произведены до 9 мая».