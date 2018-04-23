Строительство газопровода в селе Верхняя Давыдовка идет по установленному графику

18:02 | 24.04.2018

Сегодня, 24 апреля, в региональной общественной приемной президента России губернатор Пермского края Максим Решетников провел прием граждан по личным вопросам.



В целом в ходе приема было рассмотрено 6 обращений граждан. Большая часть вопросов касалась повышения качества жизни людей на селе. Жителей края интересовали сроки газификации, реконструкция сетей водоснабжения, ремонт объектов социальной сферы и другие вопросы развития сел и деревень региона.



В частности, заведующая Домом культуры в селе Верхняя Давыдовка Тамара Байдина поинтересовалась о сроках сдачи в эксплуатацию межпоселкового газопровода. Строительство объекта начато в 2017 году, общая его протяженность составит 7 км. После завершения строительства в 2019 году газопровод позволит подвести газ к 117 жилым домам.



«Жители, конечно, этого ждут с нетерпением. Как ведутся работы, мы видим. Строительство распределительного газопровода идет согласно графику, а строительство межпоселкового еще не начато. Мы понимаем, что проект не простой и протяженность межпоселкового газопровода превысит 50 км, но разве строительство не должно вестись параллельно?» — озвучила вопрос жителей села Тамара Байдина.



Зампред правительства — руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальев заверил, что работы по строительству межпоселкового газопровода ведутся согласно установленному графику. В настоящее время ведется выбор подрядной организации. «Проектная документация существует, она прошла экспертизу. В этом году начнется строительство межпоселкового газопровода. Сейчас отбирается подрядчик. Газопровод большой, и он соединяет несколько населенных пунктов», — отметил Антон Удальев.



Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что в 2016 году в регионе существенно выросли долги за газ. Краевыми властями проведены переговоры с руководством ПАО «Газпром», по итогам которых компания не только расконсервировала программу газификации Пермского края, но и увеличила финансирование с 220 до 575 млн рублей.



«Именно «Газпром» строит газопроводы, а уже распределительную инфраструктуру строим мы. Промышленные предприятия платят краю определенную сумму, за счет этих денег мы строим газораспределительные сети в поселках и деревнях. Другой вариант — какую-то часть финансирует бюджет муниципальных районов. Поэтому здесь, как правило, проблема в другом: межпоселковые газопроводы построены, а распределительных сетей нет. Я уверен, что газовики вовремя все сделают, и к 2019 году, как и обещали, мы к вам газ пустим», — подчеркнул губернатор.



По итогам рассмотрения вопроса губернатор дал поручение руководителю Региональной службы по тарифам взять под личный контроль финансирование и организацию работ по строительству и вводу этого объекта в эксплуатацию.



Напомним, правительство Пермского края утвердило первый этап программы газификации (до 2019 года), в рамках которого предполагается газифицировать 8000 домовладений, где проживает 24 тысячи человек. В 2018 году предполагается построить 37 км межпоселковых газопроводов и 175 км распределительных сетей.



Сейчас на основании заявок от муниципалитетов идет процесс формирования второго этапа программы газификации, куда войдут новые территории. Основополагающим фактором при выборе того или иного поселения станет число человек, которые в результате получат газ.



Кроме того, сегодня с вопросом о проведении ремонтных работ водопроводных сетей в деревнях Пермякова и Пакли Осинского муниципального района к губернатору обратился пенсионер, бывший глава Паклинского поселения Николай Надсон. Он обозначил, что жители в прошлом году начали за свой счет менять водопровод, заменено 3,3 км. В этом году в планах поменять еще 2,9 км сетей. По словам бывшего главы Паклинского поселения, поселению нужна финансовая помощь в этом вопросе.



Глава Прикамья ответил, что краевые власти оказывают поддержку подобных инициатив на условиях софинансирования. «Средства уже предусмотрены. Когда погода установится, подрядчик уже сможет выйти на работы», — подытожил Максим Решетников.



Также Николай Надсон рассказал об образовавшихся вопросах с водопроводом после присоединения к селу еще 50 участков — необходимо строить новый водопровод, бурить новую скважину. По представлениям жителя, село не сможет профинансировать озвученные мероприятия самостоятельно.



Губернатор предложил составить масштабную программу на 3–5 лет по строительству и реконструкции существующих коммунальных сетей. По словам главы Прикамья, средства на это могут быть получены за счет экономии, которая может сформироваться в результате преобразования территорий. Край, со своей стороны, готов софинансировать в пропорциях 50 на 50 реализацию этого проекта.