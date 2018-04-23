В Прикамье проведут капитальный ремонт автодороги Волеги — Чайковская — Луговая

17:12 | 24.04.2018

Сегодня, 24 апреля, в рамках приема граждан губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с жительницей деревни Удалы Нытвенского района Ниной Сальниковой. Жительница обратилась к главе Прикамья с вопросом по ремонту автомобильной дороги Волеги — Чайковская — Луговая.



«Самая большая проблема на территории нашего сельского поселения — это дороги. Дорога у нас как после бомбежки. А она соединяет Нытву — Пермь — Чайковское поселение — деревню Луговую. По дороге мы возим детей в школу, сами ездим в Пермь на работу. Мы бы очень хотели, чтобы нам помогли восстановить дорогу. Важно не заплатки делать, а сделать дорогу правильно», — обратилась с просьбой Нина Сальникова.



Глава Прикамья отметил, что дорога вошла в перечень ремонтных работ по дорожным объектам на 2018 год. «На этот год запланирован ремонт большого участка. Для этого в бюджете предусмотрено 27,5 млн рублей. При этом приоритет отдается не просто «заплаткам», они, конечно, не решают проблему. Задача — делать большими участками», — пояснил Максим Решетников.



Как отметил министр транспорта Пермского края Николай Уханов, на дороге Волеги — Чайковская — Луговая не проводился капитальный ремонт с 1994 года. «В прошлом году были начаты работы и отремонтировали 1,6 км. В этом году мы планируем продолжить работы на участке от отворота на поселок Майский — 3,2 км заасфальтировать», — уточнил министр. Планируемый срок окончания работ — август 2018 года.



По завершении рассмотрения вопроса губернатор дал поручение курирующему зампреду — министру строительства и архитектуры Михаилу Сюткину взять под личный контроль финансирование, организацию и проведение всех необходимых работ по строительству объекта.



В рассмотрении вопроса также приняли участие врио главного федерального инспектора по Пермскому краю, руководителя приемной президента Российской Федерации в Пермском крае Сергей Половников, и. о. руководителя администрации губернатора Пермского края Леонид Политов, первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин, министр транспорта Пермского края Николай Уханов, глава Нытвенского муниципального района Ринат Хаертдинов.



Напомним, в этом году с учетом перенесенных остатков 2017 года и дополнительных доходов дорожного фонда в распоряжение муниципалитетов поступит более 5 млрд рублей на дорожные ремонт и строительство. Из них на муниципальные дороги — 4 млрд рублей, на сельские дороги — 201 млн, на объекты, участвующие в проекте «Безопасные и качественные дороги, — 850 млн рублей.



Кроме того, в план работ до 2022 года включено более 700 участков дорог, предложенных жителями края через портал «Управляем вместе». Из них 315 предложенных участков муниципальных дорог включены в план по ремонту в рамках содержания в 2018 году, 322 — на 2018–2020 годы и еще 88 — на 2021–2022 годы.