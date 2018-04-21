1 мая пермяки не смогут купить алкоголь

15:42 | 23.04.2018

1 мая в связи с праздничными мероприятиями на всей территории Прикамья будет запрещена розничная продажа алкоголя.



Для должностных лиц нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции повлечет административный штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей, юридическим лицам это нарушение обойдется в 30-40 тысяч рублей.



Отметим, такие же ограничения пермяков ждут 9 мая и 12 июня.