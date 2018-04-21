В День Весны и Труда пермяков приглашают на праздничные концерты

15:16 | 23.04.2018

1 мая с 11.00 по Октябрьской площади и улицам Перми пройдет демонстрация. В течение дня горожан ждут праздничные мероприятия.



Праздник начнется в 11.00 с демонстрации. Несколько десятков тысяч пермяков соберутся на улицах, прилегающих к Комсомольскому проспекту, и пройдут по Октябрьской площади. Участниками демонстрации традиционно станут представители предприятий и организаций города, студенческой молодежи, руководители Перми и Прикамья.



Также в этот день в краевой столице пройдет ряд праздничных мероприятий в центре и в районах города.



Так, в 12.00 в сквере у Пермского академического театра оперы и балета начнется большая концертная программа с участием пермских творческих коллективов: ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», ансамбля песни и танца «Ромэн», ансамбля «Ба-Ба-Ту» и других коллективов.



Праздничные программы пройдут и в других пермских парках – с 14.00 до 17.00 в саду им. Миндовского в Индустриальном районе, в парке «Счастье есть» в Кировском районе, в парке им. Чехова Орджоникидзевского района; в саду им. Свердлова в Мотовилихе концертная программа стартует в 15.00.



В 12.00 на стадионе «Динамо» состоится 89-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда».



Праздничные программы запланированы и в районах Перми. Полный список мероприятий на 1 мая доступен на сайте городской администрации (gorodperm.ru/upload/news/2018/04/svodnaja_programma_meroprijatij_1_maja.docx).



Отметим, в связи с праздничными мероприятиями 1 мая в центре краевой столицы будет закрыто движение транспорта. Информация об этом появится позже.