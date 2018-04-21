Комиссия по разработке и реализации инвестиционных проектов поддержала дальнейшее развитие спорткомплекса «Прикамье»

15:02 | 23.04.2018

В заседании комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов приняли участие заместители главы администрации города, начальники подразделений городской администрации, депутаты Пермской городской Думы Арсен Болквадзе, Олег Бурдин, Василий Кузнецов, Владимир Манин.



Спорткомплекс «Прикамье» с 2016 года находится в муниципальной собственности. За три года удалось значительно улучшить его материально-техническую базу. Реализация инвестиционного проекта по реконструкции здания спортивного комплекса «Прикамье» (ул. Ласьвинская, 1) обусловлена отсутствием подобных сооружений на территории Кировского района и правого берега Дзержинского района.



В результате появится современный спортивный объект, где можно будет заниматься фигурным катанием, хоккеем, а также кататься на коньках. Как отметила начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова, запланировано строительство трибуны для зрителей вместимостью до 300 человек.



«Для того чтобы дети и взрослые занимались хоккеем, фигурным катанием и вели полноценную физически активную жизнь, этот объект необходим. У нас спорткомплекс «Прикамье», который мы приняли в муниципальную собственность, приводится в нормативное состояние: состоялось открытие легкоатлетического манежа, появился зал для бокса, волейбола, баскетбола и есть место для размещения искусственного льда. Запрос от жителей есть, есть понимание сроков», — сказал депутат Арсен Болквадзе.



Сегодня на базе спортивного комплекса «Прикамье» ведут учебно-тренировочный процесс спортивные школы: «Урал-Грейт-Юниор», Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, Детско-юношеская спортивная школа «Закамск», детско-юношеская школа «Киокушинкай». Также здесь проходят соревнования муниципального и всероссийского уровня.



«У нас уже была в свое время одобрена идея собирать все виды спорта в одном месте, а также строить под такие задачи физкультурно-оздоровительные комплексы. То предложение, которое мы с вами сегодня обсуждаем, — попытка эту идею воплотить. Движение очень правильное. Если мы в последующем в городе будем также подходить, укрупняя объекты и создавая многофункциональные комплексы, мы много задач таким способом решим», — отметил депутат Василий Кузнецов.



В 2019 году планируется разработка проектно-сметной документации, а в 2020 году — ввод в эксплуатацию здания спортивного объекта.



Предложение было поддержано членами городской комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов.