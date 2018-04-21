10-летие отмечает институт детского омбудсмена в Прикамье

14:06 | 23.04.2018

В Перми состоялось праздничное мероприятие, посвященное 10-летию института Уполномоченного по правам ребенка в Прикамье. В нем принял участие заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.



«Это особый механизм контроля, защиты и обеспечения прав детей. Сегодня в Пермском крае благодаря деятельности детского омбудсмена защита интересов детей находится на самом высоком уровне. Создан уникальный опыт, который позволяет говорить о том, что соблюдение прав детей делает их жизнь лучше и является одним из главных критериев демократизации и устойчивого развития региона», - отметил Алексей Грибанов.



Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова зачитала поздравительный адрес от Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, который 10 лет работал в должности детского омбудсмена, был удостоен благодарственного письма от Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка за вклад в дело защиты прав детей.



С 2014 года Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае поощряет граждан за особые заслуги в сфере защиты прав и законных интересов ребенка, вручая Благодарственные письма и нагрудные знаки. За четыре года нагрудными знаками «За особые заслуги в сфере защиты прав и законных интересов ребенка в Пермском крае» был награжден 21 защитник детства.



В день празднования 10-летия было принято решение отметить Почетными нагрудными знаками учителя МАОУ СОШ № 127 города Перми Наталью Шагулину, Уполномоченного по правам человека в Пермской области, Уполномоченного по правам человека в Пермском крае с 2005 по 2017 годы Татьяну Марголину, председателя Пермского краевого суда Владимира Вельянинова.



Также были вручены Благодарственные письма представителям министерств и ведомств Пермского края, а представителям бизнеса, промышленных предприятий и некоммерческих организаций - памятные стелы. Состоялось награждение победителей конкурса краевых, районных и городских средств массовой информации и коммуникации «Через призму человеческих судеб». Детский омбудсмен Светлана Денисова вручила удостоверения 12 общественным помощникам Уполномоченного – все они известны в крае своими проектами в сфере семьи и детства. Награды от Законодательного собрания края получили сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека.