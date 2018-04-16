В Перми пройдет фестиваль науки и техники

18:54 | 18.04.2018

28 апреля с 12.00 до 20.00 на площади у Дворца культуры имени Солдатова пройдет городской фестиваль науки и техники «Космос наш». Масштабное мероприятие, посвященное 60-летию производства ракетных двигателей в Перми, организовано ПАО «Протон-ПМ» при поддержке ГК «Роскосмос», АО «НПО Энергомаш», правительства Пермского края и властей Перми.



Главная тема фестиваля – история и перспективы развития ракетно-космической отрасли в Пермском крае. 60 лет назад в Перми на авиационном заводе имени Сталина для освоения двигателя РД-214 для ракеты Р-12 было создано специальное производство ракетных двигателей (сегодня – ПАО «Протон-ПМ»). C того времени история Прикамья неразрывно связана с развитием мировой космонавтики.



На территории региона произошло еще несколько знаковых для отрасли событий: посадка за несколько дней до полета Юрия Гагарина собаки Звёздочки недалеко от Чайковского, приземление космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева после первого выхода человека в открытый космос. В Перми учился космонавт Виктор Савиных – участник операции по спасению станции «Салют-7» и трудятся коллективы предприятий Роскосмоса.



Девиз фестиваля науки и техники – «Космос наш!». Главная цель – популяризация достижений российской ракетно-космической отрасли и прикамских промышленников, поднятие престижа рабочих и инженерных профессий среди школьников и студентов, развитие интереса молодежи к научно-техническому творчеству.



Программа рассчитана на самую широкую аудиторию – школьников, студентов, жителей Перми – и включает в себя работу девяти интерактивных технических и образовательных площадок: «Робототехника», «Авиамоделизм», «Дроншоу», «Промышленный дизайн 3D», «Занимательная химия», «Ракетостроение», «Школа юных космонавтов», «Кинолекторий», «Парад планет. 50 лет Пермскому планетарию». В течение дня на площадках пройдут выставки, научно-популярные лекции, мастер-классы и многое другое.



Напротив Дворца культуры имени Солдатова разместится выставочная экспозиция «Дорога в космос», рассказывающая о развитии отечественной космонавтики и вкладе жителей города в это великое дело. Впервые широкой публике будут представлены «первенец» пермского производства – двигатель РД-214, и двигатель РД-275 первой ступени для семейства ракет-носителей «Протон», которому нет равных в мире по качеству и надежности.



Также в программе фестиваля – торжественная церемония чествования ветеранов, награждение передовиков производства, выступления пермских творческих коллективов и Сергея Скачкова (экс-«Земляне»), подведение итогов online-викторины «Мой космос».



Программа события, схема территории фестиваля и тематический план работы интерактивных площадок размещены на интернет-сайте kosmosnash.ru. Там же можно принять участие в online-викторине и выиграть ценные призы: настоящие наборы космического питания и участие в испытании ракетного двигателя.



Отметим, ПАО «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения АО «НПО Энергомаш») – одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности России. Компания специализируется на изготовлении жидкостных ракетных двигателей, используемых в качестве энергетической установки ракет-носителей среднего и тяжелого классов. ПАО «Протон-ПМ» является координатором программы развития инновационного кластера ракетного и авиационного двигателестроения «Технополис «Новый Звёздный».