Депутаты обсудили изменения в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Перми до 2030 года на период 2016–2020 годов

18:31 | 17.04.2018

На заседании комитета по экономическому развитию депутаты рассмотрели проект решения «О внесении изменений в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016–2020 годов, утвержденный решением Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67».



Предлагается ввести новые целевые показатели, характеризующие социально-экономические процессы и явления, — так называемые индикаторы. В частности, это ожидаемая продолжительность жизни при рождении, суммарный коэффициент рождаемости, коэффициент смертности. Среди показателей, оценивающих уровень развития сферы образования, — степень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 8 лет; степень удовлетворенности жителей города качеством предоставляемых образовательных услуг. Кроме того, предлагается изменение порядка расчета определенных целевых показателей, характеризующих экономическое развитие в расчете на душу населения. Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий пересчитан из расчета на 100 тыс. населения, а в показателе, характеризующем степень охвата дошкольным образованием детей, диапазон возраста изменен с 1,5–7 лет на 1–8 лет.



Проект решения предусматривает объединение, включение новых и исключение ранее установленных целевых показателей, корректировку значений ряда из них, а также внесение изменений в текстовую часть Плана мероприятий. Необоснованных расходов бюджета города Перми в связи с принятием документа не возникает.



На комитете депутаты проголосовали за поправки в документ, которые в короткий период были проработаны экспертами.



«Проект решения комитета получился достаточно объемным. Отдельное спасибо хочу сказать экспертам управления экспертизы и аналитики, Контрольно-счетной палаты города Перми, которые в сжатые сроки сумели найти общий язык со специалистами администрации города Перми. Это позволило поправки, поступившие вчера, со всех сторон рассмотреть и дать хорошие рекомендации для того, чтобы сегодня документ прошел в двух чтениях», — отметил председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе.



Члены комитета в целом поддержали проект решения и рекомендовали его к принятию с учетом поправок на ближайшем пленарном заседании Пермской городской Думы 24 апреля.