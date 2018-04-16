В Перми на ПИПФ-2018 будут представлены инновационные разработки ОАО «РЖД»

18:05 | 17.04.2018

Свердловская железная дорога — филиал ОАО «РЖД» — во второй раз принимает участие в Пермском инженерно-промышленном форуме, который пройдет в краевом центре 19–21 апреля.



Как отмечают в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, свердловская магистраль в своих экспозициях представит технологические решения в сфере развития железнодорожного транспорта, инновационные направления деятельности ОАО «Российские железные дороги» и эффективные механизмы транспортного обслуживании предприятий.



«На одной из площадок будет развернута экспозиция железнодорожной техники. Гостям выставки продемонстрируют возможности тягового модуля ТМВ-2, который может передвигаться как по автодорогам, так и по железнодорожным путям с использованием направляющих колес, а также обучающий тренажер современного электровоза», — сообщают в СвЖД.



В рамках выездной сессии форума на станции Пермь-1 впервые в Прикамье будет продемонстрирован новейший газотурбовоз ГТ1h — принципиально новый вид тягового подвижного состава, работающий на топливе, отвечающем самым высоким экологическим стандартам, — природном газе. Участникам мероприятия представят также трехсекционный электровоз 3ЭС10 (локомотивы этой серии способны водить поезда весом 8–9 тыс. тонн на участках со сложным горным профилем) и исторический экспонат — легендарный паровоз «Лебедянка».



Напомним, IV Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ) пройдет 19–20 апреля и станет уникальным мероприятием такого уровня с точки зрения площадок проведения, тематической составляющей и представленных на выставках экспонатов. Мероприятие проходит в рамках фестивального проекта «Пермский период. Новое время».



В мероприятии примут участие федеральные министры: помощник министра экономического развития РФ Урожаева Юлия Валерьевна, заместитель министра промышленности РФ Бочаров Олег Евгеньевич, директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Ученов Алексей Александрович и сопредседатель правления Ассоциации индустриальных парков РФ Паздников Максим Константинович. В качестве экспертов на форуме выступят первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям — главный финансовый директор госкорпорации «Росатом» Соломон Николай Иосифович, управляющий директор АО «Редуктор-ПМ» Семикопенко Николай Анатольевич, управляющий директор АО «ОДК-Авиадвигатель» Иноземцев Александр Александрович, генеральный директор ПАО «Уралкалий» Осипов Дмитрий Васильевич и другие.



С полным перечнем спикеров и экспертов можно ознакомиться на официальном сайте форума engineerforum.ru. Здесь же можно зарегистрироваться на форум или ознакомиться с полной программой мероприятия.