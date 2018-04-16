Председатель «Российского союза молодежи» высоко оценил опыт реализации молодежной политики в Пермском крае

17:23 | 17.04.2018

Сегодня, 17 апреля, состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с председателем Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Павлом Красноруцким. Стороны обсудили проекты молодежной политики, реализуемые на территории региона.



Глава Прикамья представил опыт Пермского края по проведению молодежных и массовых мероприятий, в частности концепцию проведения фестивального проекта «Пермский период. Новое время» и Молодежный форум. «Для нас важно создать условия для самореализации молодого поколения в Пермском крае, показать, что здесь они могут быть востребованными специалистами, спортсменами, общественными деятелями. Мы организуем и поддерживаем проекты, инициированные и интересные молодежи, такие как «Молодежный резерв Пермского края», Пермский международный марафон, турнир по киберспорту, а также деловые и благотворительные мероприятия», — отметил Максим Решетников.



Павел Красноруцкий представил проекты «Российского союза молодежи», такие как «Российская студенческая весна», российско-китайские бизнес-инкубаторы, «Пространство развития» и другие. Также он отметил, что в стране все более актуальным становится вопрос привлечения иностранных студентов. В этом вопросе Пермский край уже имеет опыт благодаря развивающемуся обмену студентами с другими странами.



За последние 4 года число иностранных студентов в Прикамье выросло в 4 раза. В 2018 году в вузах Пермского края на постоянной основе обучается более 1600 иностранных студентов из 52 стран мира. При этом еще столько же приезжает в Прикамье по обмену и обучается несколько месяцев. Предполагается, что этот показатель возрастет еще в 1,5 раза.