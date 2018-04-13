В Прикамье сократят ожидание приема у врачей узких специальностей

18:06 | 16.04.2018

Сегодня, 16 апреля, состоялась встреча губернатора Пермского края с главными врачами государственных учреждений здравоохранения региона. Главврачи представили предварительные итоги работы медучреждений.



В начале совещания глава Прикамья подвел итоги работы, проведенной в прошлом году и за три месяца текущего. Губернатор отметил, что работа велась сразу по нескольким направлениям, но в конечном счете все меры принимались для обеспечения доступности и качества медицинских услуг в регионе. «Первой задачей было увеличение доступности в первичном звене. Добились ощутимых результатов по повышению доступности участковых врачей. У нас сейчас существенно увеличилась доступность в поликлиниках, которые первыми вошли в пилотный проект «Новая поликлиника», — говорит глава региона. — В 2 раза сократилось число обращений жителей края по вопросам доступности участковых. Задача на этот год — решить вопрос с узкими специалистами. Нужно сделать так, чтобы попасть на прием к ним можно было в течение 14 дней после обращения».



Одним из инструментов в решении вопроса доступности медицинских услуг в Прикамье является объединение медучреждений в территориях. В своем докладе о проделанной работе главный врач ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» Сергей Лопатин презентовал итоги работы учреждения здравоохранения за 6 месяцев. В рамках одного юридического лица здесь объединились больница Коми-Пермяцкого округа, Кудымкарская центральная районная больница и станция скорой медицинской помощи. При этом не было уволено ни одного человека из медицинского персонала.



«Самое важное, что пациенты и жители почувствовали большую доступность медицинских услуг. Теперь при выходе узких специалистов в отпуск пациентов записывают к необходимым врачам на другом участке, то есть люди могут получать необходимую им услугу, — прокомментировал результаты работы по повышению доступности поликлинического звена Сергей Лопатин. — Предполагаемая экономия, которая получится за счет всех мероприятий, превысит 51,1 млн рублей в год. Все эти средства пойдут на увеличение оплаты труда медработников, улучшение материально-технической базы».



О работе вновь созданного учреждения рассказал главный врач ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г. Березники Михаил Суханов. По его словам, нехватка кадров остается вопросом, требующим решения. «Наша больница укомплектована врачами на 70 %. Мы рассчитываем, что благодаря региональным программам, таким как «Земский доктор» и «Земский фельдшер», вопрос постепенно будет закрыт», — отметил Михаил Суханов.



Также в рамках совещания обсудили возможности импортозамещения в рамках медицинских учреждений края. Вопрос является актуальным для системы здравоохранения, так как в большинстве случаев в учреждениях установлено оборудование, которые выработало свой ресурс и нуждается в замене. На примере ГБУЗ ПК «Нытвенская районная больница» было представлено, что необходимо заменить 113 единиц техники на сумму более 152 млн рублей с учетом покупки оборудования у зарубежных производителей. При укреплении материально-технической базы оборудованием отечественного производства экономия превысит 40 млн рублей.



Напомним, за 2018–2019 годы на развитие инфраструктуры здравоохранения Прикамья будет направлено 1,807 млрд рублей. Из них 1,107 — средства краевого бюджета, 400 млн рублей — из фонда медицинского страхования на проведение текущих ремонтов и 300 млн рублей — средства страхового запаса, которые направляются на покупку и ремонт оборудования.



Эти средства, 1,8 млрд рублей, будут направлены на проведение капитальных и текущих ремонтов (1,3 млрд рублей) и на закупку оборудования (500 млн рублей).



Отметим, с весны 2017 года в региональной программе «Новая поликлиника» приняли участие 12 поликлиник, с ноября 2017 года опыт пилотных медучреждений тиражирован во всех поликлиниках региона.



Бюджет Пермского края на 2018 год и плановый период 2019–2020 гг. предполагает наибольший рост финансирования именно программы «Комфортное здравоохранение». По сравнению с 2017 годом оно будет увеличено на 13,5 %. Деньги будут, в частности, направлены на развитие и укрепление материальной базы поликлинического звена и повышение доступности медицинской помощи.