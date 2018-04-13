Жесткие переговоры
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Пермь: новости дня


17:38 | 16.04.2018

Власти Прикамья проинспектируют состояние объектов программы «Безопасные и качественные дороги»

На рабочей группе при министерстве транспорта Пермского края утвержден график объезда объектов ремонта, работы по которым завершились в 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД).

Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал эффективность федеральной программы, а также подчеркивал необходимость бережной эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры. Для этого в регионе была разработана система фото- и видеофиксации, устанавливаются пункты весогабаритного контроля.

Как поясняют в министерстве, с 18 апреля поочередно будет обследован каждый объект. В обследовании примут участие представители регионального минтранса, ФКУ Упрдор «Прикамье», районных администраций, администрации Перми и общественности. В случае выявления недостатков подрядные организации будут устранять их за свой счет.

Кроме того, на заседании рабочей группы был поднят вопрос рационального расходования средств бюджета, сэкономленных за счет проведения аукционов по выбору подрядчиков. Большинство аукционов уже состоялось, во всех случаях образовалась экономия средств. Участникам поставлена задача в ближайшее время сформировать предложения по перечню объектов, которые можно будет дополнительно включить в проект «Безопасные и качественные дороги». Напомним, ранее администрация города Перми уже внесла свои предложения дополнительно отремонтировать участки дорог: ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Чернышевского, ул. 25 Октября от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Революции от ул. Сибирской до ул. Максима Горького и транспортную развязку на ул. Набережной в Орджоникидзевском районе краевого центра.

В состав рабочей группы входят представители минтранса, администрации города Перми, администраций Добрянского, Краснокамского и Пермского районов, ФКУ Упрдор «Прикамье».

Напомним, в 2017 году благодаря программе БКД удалось привести в нормативное состояние 142 км дорог в пределах Пермской агломерации, ликвидировать 137 аварийных участков. В 2018 году на реализацию проекта в регионе предполагается направить 2 млрд рублей. Это позволит привести в порядок еще 111 км дорог, это 48 объектов, и ликвидировать 26 аварийных участков.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:38 | 16.04.2018
Нарушителей противопожарных правил в Свердловской области будут выявлять с воздуха

20:15 | 16.04.2018
Школу Екатеринбурга закроют на неделю из-за нескольких случаев кишечной инфекции

20:00 | 16.04.2018
УГМК получит госконтракт на строительство трамвайной ветки до Верхней Пышмы

18:43 | 16.04.2018
В Перми определены победители городского конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю»

18:29 | 16.04.2018
Уральский маньяк, убивший женщину в Верхней Пышме, обвиняется уже в восьми нападениях

18:06 | 16.04.2018
В Прикамье сократят ожидание приема у врачей узких специальностей

17:53 | 16.04.2018
РМК купила Тарутинское месторождение меди

17:51 | 16.04.2018
На «Весне карьеры» в Екатеринбурге установят трехметровую трудовую книжку

17:38 | 16.04.2018
Власти Прикамья проинспектируют состояние объектов программы «Безопасные и качественные дороги»

17:03 | 16.04.2018
В Перми изменятся условия восстановления льготных проездных

17:02 | 16.04.2018
Зрители матча «Урал» — «Спартак» установили интернет-рекорд

16:58 | 16.04.2018
В пяти муниципалитетах Свердловской области введен особый противопожарный режим

16:27 | 16.04.2018
Десять свердловских команд стали призерами Всероссийского робототехнического фестиваля

16:22 | 16.04.2018
Массовой свалкой костей в Кургане заинтересовалась прокуратура

16:10 | 16.04.2018
Тройное ДТП у «Курганстальмоста» унесло жизнь одного из водителей

15:50 | 16.04.2018
Кокорин приказал заместителям активнее привлекать инвесторов в зауральские моногорода

15:48 | 16.04.2018
Жильцы дома на улице Бородина, где произошел взрыв, вернулись в свои квартиры

15:45 | 16.04.2018
Жильцы дома в Верхней Пышме взбунтовались против коммунальщиков из-за «фекальных» стен в подъезде

15:33 | 16.04.2018
Свердловская область начнет поставлять медицинское оборудование во Вьетнам

15:16 | 16.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 13 по 15 апреля 2018 года

15:08 | 16.04.2018
В Полевском вынесли приговор директору предприятия, где долгое время не платили зарплату

15:07 | 16.04.2018
Уроженцу Азербайджана запретили строить павильоны в Перми

14:53 | 16.04.2018
На свердловской железной дороге сошел с рельсов электровоз

14:26 | 16.04.2018
Евгений Куйвашев дал ряд поручений на основании жалоб свердловчан

13:57 | 16.04.2018
В квартире на улице Бородина произошел взрыв

13:42 | 16.04.2018
В Екатеринбурге открыта регистрация на «Майскую прогулку — 2018»

13:38 | 16.04.2018
В Прикамье 17 апреля пройдет проверка готовности систем оповещения

13:23 | 16.04.2018
#прибираемЕкб: мэрия уральской столицы запустила в соцсетях фотоконкурс о весенней уборке города

12:57 | 16.04.2018
Евгений Куйвашев поздравил уральских артистов — лауреатов «Золотой маски»

12:53 | 16.04.2018
Завтра пермяки смогут добраться до кладбищ с помощью общественного транспорта

12:39 | 16.04.2018
Неделя в Перми будет холодной

12:32 | 16.04.2018
Довыборы в думу Артемовского: «Единая Россия» взяла лишь один мандат из трех

12:29 | 16.04.2018
Вместо жилого дома свердловчанин получил непригодный фундамент и дырявый забор

12:00 | 16.04.2018
В Екатеринбурге пройдет ярмарка мастеров «Иван-да-Марья»

11:37 | 16.04.2018
Свердловчанка дала дочери необычное отчество

11:27 | 16.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 15 апреля 2018 года

11:26 | 16.04.2018
Свердловский областной суд оставил в СИЗО братьев Карапетянов

11:15 | 16.04.2018
В Свердловской области прошел I Чемпионат по пожарно-спасательному кроссфиту

10:42 | 16.04.2018
Урал станет местом проведения Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин

10:20 | 16.04.2018
На Урале менеджер турагентства похитила деньги 17 клиентов

09:58 | 16.04.2018
В Екатеринбург отправляются четыре «Золотые маски»

09:28 | 16.04.2018
В ДТП на проспекте Космонавтов погиб молодой человек

09:12 | 16.04.2018
Прокуратура через суд добивается ремонта дороги в Артемовском районе

01:31 | 16.04.2018
ТСЖ, обслуживающее элитный жилой дом в Екатеринбурге, банкротят энергетики

15.04.2018

21:21 | 15.04.2018
«Спартак» передумал заявлять протест по поводу результата матча с ФК «Урал»

20:42 | 15.04.2018
«Екатеринбург Арена» готова к матчам в рамках чемпионата мира по футболу — 2018

17:48 | 15.04.2018
Больную девочку перевезли специальным авиарейсом из Екатеринбурга в Анапу

17:42 | 15.04.2018
Двоих мужчин жестоко избили бутылкой в Екатеринбурге

16:10 | 15.04.2018
В дни ЧМ-2018 в Екатеринбурге для болельщиков споют рок-звезды

15:49 | 15.04.2018
С понедельника в Екатеринбурге для транспорта перекроют часть улицы Челюскинцев


Радио Звезда


Мы в соцсетях





Архив
«    Апрель      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


 