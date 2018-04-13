Пермь: новости дня
17:38 | 16.04.2018
Власти Прикамья проинспектируют состояние объектов программы «Безопасные и качественные дороги»
Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал эффективность федеральной программы, а также подчеркивал необходимость бережной эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры. Для этого в регионе была разработана система фото- и видеофиксации, устанавливаются пункты весогабаритного контроля.
Как поясняют в министерстве, с 18 апреля поочередно будет обследован каждый объект. В обследовании примут участие представители регионального минтранса, ФКУ Упрдор «Прикамье», районных администраций, администрации Перми и общественности. В случае выявления недостатков подрядные организации будут устранять их за свой счет.
Кроме того, на заседании рабочей группы был поднят вопрос рационального расходования средств бюджета, сэкономленных за счет проведения аукционов по выбору подрядчиков. Большинство аукционов уже состоялось, во всех случаях образовалась экономия средств. Участникам поставлена задача в ближайшее время сформировать предложения по перечню объектов, которые можно будет дополнительно включить в проект «Безопасные и качественные дороги». Напомним, ранее администрация города Перми уже внесла свои предложения дополнительно отремонтировать участки дорог: ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Чернышевского, ул. 25 Октября от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Революции от ул. Сибирской до ул. Максима Горького и транспортную развязку на ул. Набережной в Орджоникидзевском районе краевого центра.
В состав рабочей группы входят представители минтранса, администрации города Перми, администраций Добрянского, Краснокамского и Пермского районов, ФКУ Упрдор «Прикамье».
Напомним, в 2017 году благодаря программе БКД удалось привести в нормативное состояние 142 км дорог в пределах Пермской агломерации, ликвидировать 137 аварийных участков. В 2018 году на реализацию проекта в регионе предполагается направить 2 млрд рублей. Это позволит привести в порядок еще 111 км дорог, это 48 объектов, и ликвидировать 26 аварийных участков.
© «Вечерние Ведомости»
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