Завтра пермяки смогут добраться до кладбищ с помощью общественного транспорта

12:53 | 16.04.2018

17 апреля, на Радоницу, до Северного кладбища будут курсировать автобусы №39 «Микрорайон Оборино – Драмтеатр» и №46 «Драмтеатр – Северное кладбище». Рядом с другими городскими кладбищами будут организованы дополнительные остановочные пункты.



Во вторник, 17 апреля, будет изменена схема движения автобуса №39 «Микрорайон Оборино – Драмтеатр», сообщили в городском департаменте дорог и транспорта. Следуя по ул. Якутской, автобус будет заезжать к Северному кладбищу по ул. Красноборской. Движение изменится в оба направления, работать на маршруте будут четыре автобуса. Автобус №46 будет курсировать с 08.30 до 19.00 с интервалами движения от 30 до 60 минут.



В этот же день на Южной дамбе будет введена дополнительная остановка «Кладбище «Южное» для автобусов №1, №5, №13, №14, №25, №43, №75 и троллейбусов №8 и №13. Для автобусов №22 и №32 будет действовать остановочный пункт «Кладбище «Головановское».



Вблизи кладбищ будут дежурить посты ДПС для обеспечения безопасности дорожного движения.