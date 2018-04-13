За год на портале «Управляем вместе» зарегистрировалось более 36,6 тысячи человек

14:42 | 15.04.2018

Министерством информационного развития и связи Пермского края подведены итоги года работы интерактивного портала «Управляем вместе» permkrai.ru/program, стартовавшего 13 апреля 2017 года по инициативе губернатора Максима Решетникова.



Подводя итоги работы, губернатор отметил значимость этого портала для жителей Пермского края. «Управляем вместе» – это канал связи между властью и населением. Для нас такая обратная связь – возможность решать реальные проблемы людей и корректировать процессы, чтобы быть уверенными: все, что мы делаем в крае, – действительно необходимо людям, отвечает их потребностям и ожиданиям. Наша работа была оценена на федеральном уровне, соседями из других регионов, которые обращаются к нам для того, чтобы перенять наш опыт. Но главное – этот сайт оценили жители Прикамья», – отметил глава региона.



«Управляем вместе» представляет собой портал с набором интерактивных инструментов, с помощью которых жители Пермского края могут принять участие в реализации Программы развития Пермского края. На протяжении года команда «Управляем вместе» предоставляла жителям информацию по различным направлениям: от парков и дорог до объектов культуры, здравоохранения и проектов по самообложению граждан. Жители региона получили инструмент обратной связи в виде сервиса «сообщить о проблеме», отправляют предложения по развитию региона, дают оценку результатов ремонтных работ, а также участвуют в онлайн-голосованиях.



«На сегодня портал «Управляем вместе» – это информация о 15,6 тысячи объектов по 25 разделам. Это 36,6 тысячи зарегистрированных пользователей, 20 тысяч из которых хотя бы раз участвовали в голосовании или отправляли сообщение о проблеме. Жители принимали самое активное участие в голосованиях по предложенным темам: за наименование нового терминала пермского аэропорта проголосовало более 12,4 тысячи человек, за муниципальные проекты «Мы выбираем спорт!» - более 7,4 тысячи человек, за приоритетные объекты для Перми по проекту «Моя Пермь - мое будущее» - более 8,8 тысячи человек», – подвела итоги работы портала за год руководитель проекта «Управляем вместе» Элла Попова.



Как отмечают в министерстве информационного развития и связи, развитие сайта «Управляем вместе» происходило, в первую очередь, благодаря активности жителей и дружественных организаций. Так, за год работы партнерами проекта стали Общественная палата Пермского края с командой общественных инспекторов, которые проводили рейды по выявлению нарушений во время проведения ремонтных работ дорожных объектов и благоустройству дворов Пермского края; Общественная приемная Д.А. Медведева в Пермском крае и региональное отделение партии «Единая Россия», совместно с которыми были организованы встречи с населением для знакомства с проектом; Молодежный парламент Пермского края и Пермская городская Дума.



Напомним, проект «Управляем вместе» стал серебряным призером международного конкурса коммуникационных проектов Eventiada IPRA GWA 2017 в номинации «Лучший общественный проект».



В ближайших планах проекта – открытие категорий и обратной связи по текущему содержанию дворов, улиц, парков, остановок общественного транспорта, появление на сайте возможности оценить качество обслуживания в госучреждениях, запуск краудсорсинг-проекта сбора мнений жителей по обустройству общественных территорий и другим общественно важным вопросам. Кроме того, планируется, что с этого года результаты работы глав муниципальных образований и городских округов с порталом будут учитываться при формировании оценки качества их работы.