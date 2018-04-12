Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» усиливает меры по взысканию просроченной задолженности за теплоресурсы

12:53 | 13.04.2018

Энергетики «ЭнергосбыТ Плюс» заключили агентский договор с ООО «Агентство Региональная организация по сбору долгов».



Данная компания внесена в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Она специализируется на работе с долгами в сфере ЖКХ и в своей деятельности жестко придерживается требований действующего законодательства. А именно Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».



Работа будет проводиться с должниками ООО «ПСК» (г. Пермь) и АО «БСК» (г. Березники), задолженность которых за отопление и ГВС превышает 10 тыс. рублей и более. Таких должников у теплоснабжающих предприятий 9123 человека, а общая сумма их долгов составляет 630 млн рублей. В соответствии с законодательством подобным клиентам в течение 30 дней будет направлено извещение по почте с уведомлением, в котором будет указана информация о размере задолженности и о привлечении для взыскания данного долга ООО «Агентство Региональная организация по сбору долгов».



Отметим, по состоянию на 1 марта 2018 года общий размер задолженности физических лиц за тепловую энергию перед Пермским филиалом «Т Плюс», ООО «ПСК» и другими предприятиями филиала превышает 2,5 млрд рублей. При этом просроченная задолженность составляет порядка 70 % от всего объема. Общий объем задолженности всех категорий потребителей перед «Т Плюс» в Прикамье превышает 9,8 млрд рублей.



Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает: в случае образования задолженности важно не откладывать решение проблемы, а искать пути ее решения. Компания всегда готова индивидуально подходить к каждому случаю неоплаты энергоресурсов, особенно если это связано со сложным семейным и материальным положением. Для урегулирования проблемы клиент может обратиться в отделение компании (Пермь: ул. Сибирская, 67; Березники: ул. Юбилейная, 17) для подачи заявления о предоставлении рассрочки, после этого будет принято решение о возможности реструктуризации задолженности и составлен план-график ее погашения.