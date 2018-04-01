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Пермь: новости дня


13:40 | 12.04.2018

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Перми планируют дополнительно отремонтировать четыре объекта

По информации министерства транспорта Пермского края, при реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) образовалась экономия средств. В связи с этим в Пермской агломерации будет отремонтировано большее количество автомобильных дорог.

Ранее при подведении итогов дорожного строительства в 2017 году губернатор Пермского края Максим Решетников обращал внимание на эффективность федеральной программы. По его словам, «благодаря программе БКД удалось привести в порядок 142 км дорог в пределах Пермской агломерации, ликвидировать 137 аварийных участков. По данным статистики, в этом году почти на четверть снизилась аварийность на дорогах Пермской агломерации». Именно поэтому важно сохранить высокий уровень исполнения программы в Перми.

Как сообщил губернатору Пермского края министр транспорта Николай Уханов, экономия в объеме 50 млн рублей образовалась по итогам заключения муниципальных контрактов с подрядчиками, выигравшими аукционы на ремонт дорожных объектов. Администрация города Перми предложила дополнительно отремонтировать в 2018 году участки дорог: ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Чернышевского, ул. 25 Октября от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Революции от ул. Сибирской до ул. Максима Горького и транспортную развязку на ул. Набережной в Орджоникидзевском районе краевого центра.

«Все перечисленные объекты имеют большой трафик движения, за осенне-зимний период дорожное полотно основательно разрушилось, поэтому ремонт здесь необходим», — поясняют в администрации города Перми.

Предложения администрации города Перми направлены в министерство транспорта края как куратору приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» для их дальнейшего согласования с Федеральным дорожным агентством.

Отметим, ранее минтрансом сообщалось, что ремонтные работы в рамках реализации программы «БКД» в 2018 году начнутся в июне.

Всего в текущем году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» планируется реализовать 48 объектов (1 федеральный, 4 региональных, 43 местных). В общей сложности будет приведено в нормативное состояние 111,3 км покрытия. В частности, будет приведен в нормативное состояние участок автодороги М-7 «Волга» (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа); выполнен ремонт автомобильных дорог Пермь — Новые Ляды, Пермь — Ильинский — Хохловка.

По состоянию на 10 апреля по 22 объектам уже заключены контракты с подрядными организациями, в ближайшие дни планируется заключить контракты еще по 18 объектам. Еще по трем объектам аукционы находятся в процессе, по оставшимся 5 объектам аукционы будут объявлены до мая.

Предполагается, что подрядчики приступят к ремонтным работам на дорожных объектах в июне. Министр транспорта Николай Уханов сообщил, что за работой подрядчиков будет осуществляться постоянный и жесткий контроль. Главные критерии в оценке работ: качество и соблюдение сроков. К нарушителям будут применяться штрафные санкции.

Объезд гарантийных объектов, отремонтированных в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, запланирован на вторую половину апреля после установления благоприятных погодных условий.

© «Вечерние Ведомости»

 


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