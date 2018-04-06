В Перми выросла популярность китайского языка

11:42 | 8.04.2018

В краевой столице завершилась регистрация участников на международный экзамен по китайскому языку HSK, который пройдет 22 апреля в «Классе Конфуция» гимназии №2.



В гимназии рассказали, что в этом году число участников впервые за три года проведения экзамена превысило 200 человек.



- В этом году мы специально решили проводить экзамен дважды – весной и осенью, чтобы охватить всех желающих, - говорит директор гимназии №2 Людмила Суханова. - Но несмотря на это, количество зарегистрировавшихся все равно стало рекордным. Осенью мы ожидаем еще около 100 участников.