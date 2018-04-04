Пермские судебные приставы обнаружили в торговом павильоне боеприпасы

16:25 | 6.04.2018

Проводя исполнительные действия, пермские судебные приставы обнаружили боеприпасы и их комплектующие.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, в ходе работы по исполнительному производству о взыскании с 51-летнего пермяка крупной задолженности в пользу физического лица судебные приставы Мотовилихинского района Перми отправились по месту нахождения имущества должника. У неплательщика был павильон на территории производственной базы, где он продавал рессоры, шины и другие автомобильные запчасти. Мужчину предупредили о применении мер принудительного характера и о дате и времени проведения исполнительных действий. Однако в назначенный срок должника не оказалось на месте, поэтому судебный пристав вскрыл помещение.



Составляя акт описи и ареста находящегося в павильоне имущества, судебные приставы обнаружили четыре имитационных запала к РГД-5, два выстрел-патрона, два патрона для мелкокалиберной винтовки, три гильзы и один патрон к револьверу системы Нагана. Исполнительные действия были приостановлены, на место вызвали сотрудников ОМОН Росгвардии, оцепили до их приезда место нахождения боеприпасов. После того, как взрывотехники ОМОН провели процедуру идентификации и передали боеприпасы в отдел полиции, судебные приставы смогли завершить исполнительные действия. На все имущество, находившееся в павильоне, наложен арест.