Разработан порядок взаимодействия со спортивными федерациями Пермского края

15:14 | 6.04.2018

Напомним, раньше в соответствии с утвержденным календарным планом спортивная федерация получала субсидию, за расходование которой отчитывалась в установленной форме и сроки. Сейчас средства на счета федераций поступать не будут.



Непосредственное финансирование и оплату мероприятий по подготовке, организации и проведению соревнований краевых, всероссийских и международных и учебно-тренировочных сборов осуществляет ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края». Таким образом, расходование бюджетных средств станет более прозрачным, а федерации избавятся от бюрократических процедур и смогут сконцентрироваться на развитии своего вида спорта.



Пётр Перминов, директор ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края»:



— Новый формат работы внедрен по нескольким причинам: во-первых, мы освобождаем федерации от несвойственной им уставной деятельности, связанной с бухгалтерской отчетностью. Были факты, когда федерация не могла документально подтвердить свои расходы, сейчас им делать этого не придется. Во-вторых, это позволит минимизировать риски, связанные с недоведением средств до непосредственного получателя, такое тоже бывало. К нам поступают жалобы от тренеров и спортсменов, которые потратили на выездные соревнования свои деньги, а им не возместили расходы. Кроме того, внедренный нами порядок позволит сократить расходы федераций в части взаимодействия с банками, которые взимают комиссию. За счет этого можно будет увеличить количественный состав сборных Пермского края на выездные соревнования.



Новый алгоритм взаимодействия устанавливает сроки подачи заявок на организацию и проведение соревнований на территории Пермского края, сроки отчетности о проведенном мероприятии и т. д. При этом в соответствии с регламентом срок рассмотрения заявки в ЦСП составляет 10 дней. Кроме того, разработаны шаблоны договоров и отчетных документов.



Новый порядок доведен до спортивных федераций. Также вся информация размещена на официальном сайте министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края.