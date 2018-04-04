В выходные в Перми изменится работа общественного транспорта

14:19 | 6.04.2018

На Пасху пермяки смогут доехать до Северного кладбища на автобусе № 39. Вблизи других городских кладбищ тоже будет останавливаться общественный транспорт.



7 и 8 апреля будет изменена схема движения автобуса № 39 «Микрорайон Оборино — Драмтеатр», пояснили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми. Следуя по ул. Якутской, автобус будет совершать заезд к Северному кладбищу по ул. Красноборской. Движение будет изменено в оба направления, работать на маршруте будет три автобуса.



Также 7 и 8 апреля на Южной дамбе будет введена дополнительная остановка «Кладбище «Южное» для автобусов № 1, 5, 13, 14, 25, 43, 67, 75 и для троллейбусов № 8, № 13. Для автобусов № 49, № 53 вводится дополнительная остановка «Кладбище «Верхне-Курьинское». Для автобусов № 22, 32 будет организована остановка «Кладбище «Головановское».



Вблизи кладбищ будет организовано дежурство постов ДПС.



С расписанием движения общественного транспорта можно ознакомиться на map.gortransperm.ru, выбрав нужную дату, или по телефону 2-50-25-50.