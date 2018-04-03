На Пермском инженерном форуме директоров предприятий обучат экспресс-аудиту

18:10 | 5.04.2018

19 апреля в рамках Пермского инженерно-промышленного форума запланирован выездной мастер-класс по экспресс-аудиту предприятия с целью выявления проблемных мест и их дальнейшего устранения. Мероприятие пройдет в стенах Краснокамской фабрики деревянной игрушки, участие в нем примут представители предприятий — участников программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости» в Пермском крае. Также в состав делегации войдут представители краевого минпромторга, Минэкономразвития России, «Росатома», центра «Кайдзен», «Регионального центра инжиниринга» (РЦИ) и РМЦПК.



На мастер-классе представители предприятий проведут экспресс-аудит фабрики, а итоги исследования и механизмы устранения недочетов будут представлены на следующий день, 20 апреля, на расширенном заседании проектного комитета совета директоров предприятий Пермского края. Напомним, с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Производительность труда», участие в которой принимают порядка 25 предприятий. Предполагается, что в 2018 году предприятия-участники проведут аудит производственной системы, разработают и исполнят программы повышения производительности труда при участии специалистов РЦИ.



Пермский инженерно-промышленный форум состоится 19–20 апреля в Фестивальном доме (ул. Ленина, 51а). Регистрация участников уже открыта и доступна на сайте форума engineerforum.ru/signup.