У Пермской кадетской школы появится новый корпус на 800 учеников

17:50 | 4.04.2018

В Мотовилихинском районе появится второй корпус Пермского кадетского корпуса им. генералиссимуса А.В. Суворова. В нем смогут учиться 800 школьников.



Сегодня, 4 апреля, постановлением краевого правительства земельный участок, расположенный по адресу: ул. Ивана Франко, 49, передан из краевой собственности городу Перми.



Как пояснили в министерстве образования и науки Пермского края, сейчас на этом участке располагается 5-этажное здание бывшего учебного заведения начального профессионального образования, работа которого была прекращена в 2011 году. Здание было передано под нужды образования города Перми. Предполагается, что после реконструкции новый корпус школы сможет принять своих учеников в 2021 году, а площадь участка позволит построить рядом с новым корпусом спортивную площадку и плац.



На заседании правительства губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что строительство школ и детских садов — лучший стимул для повышения рождаемости: «Нам нужно в тех точках, где оказалась несбалансированная застройка, в скорейшем режиме обеспечить места в ясельных, детсадовских группах и школах. Именно поэтому значительная часть наших усилий направлена на создание этой инфраструктуры, без которой говорить о поддержке рождаемости бессмысленно».



Напомним, бюджетом Пермского края на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов предполагается строительство 27 новых школ. В частности, в марте была открыта новая школа в поселке Фролы. Она готова принять 1200 учеников. Также началось строительство нового корпуса средней школы в с. Кочево. Она сможет принять еще 400 учеников. В селе Березовка подходит к концу строительство нового корпуса начальной школы — детского сада на 300 мест (Березовской школы № 1). Новый корпус учебного заведения будет 2-этажным и рассчитан на 200 школьных мест и 100 мест для дошкольников.