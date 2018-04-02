Пермь: новости дня
17:50 | 4.04.2018
У Пермской кадетской школы появится новый корпус на 800 учеников
Сегодня, 4 апреля, постановлением краевого правительства земельный участок, расположенный по адресу: ул. Ивана Франко, 49, передан из краевой собственности городу Перми.
Как пояснили в министерстве образования и науки Пермского края, сейчас на этом участке располагается 5-этажное здание бывшего учебного заведения начального профессионального образования, работа которого была прекращена в 2011 году. Здание было передано под нужды образования города Перми. Предполагается, что после реконструкции новый корпус школы сможет принять своих учеников в 2021 году, а площадь участка позволит построить рядом с новым корпусом спортивную площадку и плац.
На заседании правительства губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что строительство школ и детских садов — лучший стимул для повышения рождаемости: «Нам нужно в тех точках, где оказалась несбалансированная застройка, в скорейшем режиме обеспечить места в ясельных, детсадовских группах и школах. Именно поэтому значительная часть наших усилий направлена на создание этой инфраструктуры, без которой говорить о поддержке рождаемости бессмысленно».
Напомним, бюджетом Пермского края на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов предполагается строительство 27 новых школ. В частности, в марте была открыта новая школа в поселке Фролы. Она готова принять 1200 учеников. Также началось строительство нового корпуса средней школы в с. Кочево. Она сможет принять еще 400 учеников. В селе Березовка подходит к концу строительство нового корпуса начальной школы — детского сада на 300 мест (Березовской школы № 1). Новый корпус учебного заведения будет 2-этажным и рассчитан на 200 школьных мест и 100 мест для дошкольников.
© «Вечерние Ведомости»
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