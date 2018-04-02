13:23 | 4.04.2018

Одним из важнейших вызовов современности является ускорение процесса развития цифровой экономики в России. В апреле 2018 года Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ рассмотрит вопрос «Цифровая экономика: региональный аспект».



В преддверии его подготовки комиссия Совета законодателей по образованию и науке совместно с комитетом по законодательству Ассоциации инновационных регионов России, куда входит Пермский край, проводит выездное заседание 4-6 апреля в Томске. Комитет по законодательству Ассоциации инновационных регионов России провел мониторинг лучших практик реализации программы «Цифровая экономика РФ» в субъектах РФ. В настоящее время Пермский край входит в десятку лидеров Российской Федерации по уровню развития информационного общества.



Председатель Законодательного собрания Валерий Сухих примет участие в совместном заседании с докладом об основных направлениях развития цифровой экономики в Пермском крае.



Валерий Сухих: «Мы все живем в ритме цифровой реальности. Мы уже научились ориентироваться в этом пространстве, принимая вызов времени. Пермский край смело входит в эру новых технологий, укрепляя потенциал цифровой экономики России».