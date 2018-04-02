В Перми названы лауреаты премии «Выбор прессы — 2017»

15:14 | 3.04.2018

В понедельник, 2 апреля, в помещении Оперного театра состоялся Бал прессы, на котором вручены награды победителям премии «Выбор прессы — 2017». В качестве претендентов рассматривались организации и люди, которые в прошедшем году удивили пермское медиа-сообщество. Генеральным партнером премии выступила Инвестиционная компания «Финансовый дом».



Лауреатами премии стали Владимир Епанов, директор спорткомплекса «Прикамье», — за инициативу проведения Первого Пермского марафона и участие в его организации; Петр Кравченко — за организацию «Сказариума» в рамках Большого Пермского фестиваля; НКО «Территория семьи» — за организацию социального склада для нуждающихся граждан; Алла Мезенцева, художественный руководитель театра «Пространство любви», — за постановку спектаклей с участием людей с ментальными особенностями; Всеволод и Ольга Бедерсон — за организацию просветительского проекта «Научные бои имени Купера Шелдона»; Василий Югов, выпускник пермской школы № 146, — за победы во всероссийских и международных олимпиадах по физике.



На торжественном мероприятии были также вручены Благодарность губернатора Пермского края, Премия главы города Перми «Серебряный медведь», Премия руководителя Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александра Бойченко.



Также подведены итоги творческого конкурса «За пять шагов до столетия», посвященного 95-летию Пермской государственной художественной галереи, и других творческих конкурсов.