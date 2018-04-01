В Сочи пройдет молодежный форум «Будущее безопасного труда»

16:45 | 2.04.2018

В России единственной специализированной площадкой, поднимающей тему качественной подготовки молодых специалистов в области охраны труда и воспитания культуры безопасности у детей и подростков, является Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ). Именно здесь традиционно проходит множество мероприятий этой тематики. В этом году ВНОТ пройдет с 9 по 13 апреля в Сочи.



Пермский край на Всероссийской неделе охраны труда представит делегация, в состав которой войдут представители министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края и более 100 представителей региональных предприятий.



Одним из наиболее масштабных и ярких событий ВНОТ станет молодежный форум «Будущее безопасного труда», организованный Правительством РФ, Министерством труда и социальной защиты и Ассоциацией содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН».



В этом году поддержку мероприятию оказывает Государственная корпорация «Ростех». «Разработка и внедрение новых стандартов безопасности труда – комплексный процесс. Важнейшую роль в нем играет поколение молодых специалистов, которые должны понимать, что безопасность труда — это прямая ответственность как работодателя, так и работника, государства, нации и человечества. Это основа благополучия и экономического развития», — говорит управляющий директор по инфраструктурным проектам Государственной корпорации «Ростех» Виктор Кирьянов.



В молодежном форуме примут участие 100 молодых делегатов. Это студенты и аспиранты из более чем 30 профильных вузов России. Вместе с ребятами на одной площадке в мероприятиях форума будут принимать участие и представители власти, преподаватели, ученые, руководители крупных промышленных корпораций и представители бизнеса. Можно с уверенностью говорить об уникальном формате мероприятия, который на единой площадке позволяет организовать всестороннюю дискуссию с участием всех заинтересованных сторон.



Своеобразным «отборочным» туром, предваряющим участие в форуме «Будущее безопасного труда-2018», стал конкурс «Здоровье и Безопасность-2017», организованный ассоциацией «ЭТАЛОН» при содействии Минтруда России. Он призван выявить самые интересные студенческие работы на тему здоровья и безопасности. На площадке в Сочи состоится торжественная церемония награждения и презентации его победителей и призеров.



В рамках форума ожидаются экспертные дискуссии по вопросам построения профессиональной успешной карьеры в области охраны труда и не только. Запланирован ряд мероприятий, обсуждающих формирование лидерства и лидерских качеств специалиста по охране труда. Не секрет, что личность специалиста по охране труда, его умение вовлечь в процесс, его навыки убеждения играют не последнюю роль в деле построения эффективной системы охраны труда на предприятии. Пройдут также образовательные семинары, мастер-классы от известных персон и лидеров общественного мнения, работа с реальными кейсами и многое другое.