Пермь: новости дня
16:45 | 2.04.2018
В Сочи пройдет молодежный форум «Будущее безопасного труда»
Пермский край на Всероссийской неделе охраны труда представит делегация, в состав которой войдут представители министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края и более 100 представителей региональных предприятий.
Одним из наиболее масштабных и ярких событий ВНОТ станет молодежный форум «Будущее безопасного труда», организованный Правительством РФ, Министерством труда и социальной защиты и Ассоциацией содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН».
В этом году поддержку мероприятию оказывает Государственная корпорация «Ростех». «Разработка и внедрение новых стандартов безопасности труда – комплексный процесс. Важнейшую роль в нем играет поколение молодых специалистов, которые должны понимать, что безопасность труда — это прямая ответственность как работодателя, так и работника, государства, нации и человечества. Это основа благополучия и экономического развития», — говорит управляющий директор по инфраструктурным проектам Государственной корпорации «Ростех» Виктор Кирьянов.
В молодежном форуме примут участие 100 молодых делегатов. Это студенты и аспиранты из более чем 30 профильных вузов России. Вместе с ребятами на одной площадке в мероприятиях форума будут принимать участие и представители власти, преподаватели, ученые, руководители крупных промышленных корпораций и представители бизнеса. Можно с уверенностью говорить об уникальном формате мероприятия, который на единой площадке позволяет организовать всестороннюю дискуссию с участием всех заинтересованных сторон.
Своеобразным «отборочным» туром, предваряющим участие в форуме «Будущее безопасного труда-2018», стал конкурс «Здоровье и Безопасность-2017», организованный ассоциацией «ЭТАЛОН» при содействии Минтруда России. Он призван выявить самые интересные студенческие работы на тему здоровья и безопасности. На площадке в Сочи состоится торжественная церемония награждения и презентации его победителей и призеров.
В рамках форума ожидаются экспертные дискуссии по вопросам построения профессиональной успешной карьеры в области охраны труда и не только. Запланирован ряд мероприятий, обсуждающих формирование лидерства и лидерских качеств специалиста по охране труда. Не секрет, что личность специалиста по охране труда, его умение вовлечь в процесс, его навыки убеждения играют не последнюю роль в деле построения эффективной системы охраны труда на предприятии. Пройдут также образовательные семинары, мастер-классы от известных персон и лидеров общественного мнения, работа с реальными кейсами и многое другое.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:48 | 2.04.2018
Жителя Прикамья будут судить за уклонение от призыва
17:39 | 2.04.2018
Директор досугового центра в Каменске-Уральском выплатит компенсацию за травму ребенка
17:23 | 2.04.2018
Ледовую арену в центре Екатеринбурга начнут строить в 2019 году
17:13 | 2.04.2018
В Перми демонтирован магазин «Хлебосольный»
16:57 | 2.04.2018
В Екатеринбурге к ЧМ-2018 появится туристическая полиция
16:46 | 2.04.2018
Через год в Зауралье заработает первый тепличный комбинат. Глава АПК: он обеспечит население экологически чистыми овощами
16:45 | 2.04.2018
В Сочи пройдет молодежный форум «Будущее безопасного труда»
16:38 | 2.04.2018
В Невьянском лесничестве выявлены нарушения. Директор оштрафован
16:18 | 2.04.2018
В Серове вынесли приговор мужчине, который зарубил соперника топором
16:01 | 2.04.2018
В прикамском санатории «Ирень» ремонт выполнен уже на 50 %
15:55 | 2.04.2018
В Екатеринбурге на один автобусный маршрут, № 052, станет меньше
15:53 | 2.04.2018
21 апреля в уральской столице пройдет общегородской субботник
15:51 | 2.04.2018
В программе повышения производительности труда Пермский край идет опережающими темпами
15:44 | 2.04.2018
Обыски в Щучье закончились арестом местного застройщика. Главу района Чикишева проверяют на покровительство коммерсанту
15:34 | 2.04.2018
В Екатеринбурге полицейские в ходе обысков нашли том уголовного дела Евгения Ройзмана
15:30 | 2.04.2018
В Екатеринбурге суд принял решение по делу священника, сравнившего Ленина с Гитлером
14:57 | 2.04.2018
Оргкомитет обсудил подготовку празднования 300-летия Нижнего Тагила
14:27 | 2.04.2018
Водитель без прав устроил ДТП с опрокидыванием на зауральской трассе
14:27 | 2.04.2018
Прокуратура обнародовала результаты проверок екатеринбургских ТЦ
14:21 | 2.04.2018
В Прикамье опечатали пилораму из-за работника
14:00 | 2.04.2018
Пойман один из грабителей, напавших на таксиста в Екатеринбурге
13:49 | 2.04.2018
Кокорин вручил 4 золотых значка ГТО чиновникам. Кто из руководителей справился с нормативами на отлично?
13:07 | 2.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 30 марта по 1 апреля 2018 года
12:53 | 2.04.2018
Куйвашев, Шипулин и «Уральские пельмени»: в Екатеринбурге пройдет традиционный «Матч Звезд»
12:33 | 2.04.2018
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве ЖСК «Первый Николаевский»
12:27 | 2.04.2018
Неделя в Перми будет теплой
11:53 | 2.04.2018
В Горном Щите утром загорелся киоск
11:26 | 2.04.2018
Недопустимые методы воспитания, травмы, курение, пьянство, мало еды и игрушек. Прокуратура Зауралья проверила детские дома в регионе
10:47 | 2.04.2018
В Екатеринбурге на объектах ЧМ-2018 проведено более 80 проверок пожарной безопасности
10:45 | 2.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 1 апреля 2018 года
10:27 | 2.04.2018
3–4 апреля Екатеринбург проинспектирует комиссия МБВ
09:57 | 2.04.2018
В ДТП в Нижнем Тагиле пострадала женщина и 7-летний ребенок
09:29 | 2.04.2018
В Серове полиция уничтожила более 3,5 кг наркотических средств
09:00 | 2.04.2018
На улице Бебеля ночью горела Toyota Corolla
20:59 | 1.04.2018
На полицейского, расследовавшего «дело очкарика» Владислава Рябухина, могут завести уголовное дело
17:06 | 1.04.2018
В одном из магазинов Екатеринбурга случился потоп
15:23 | 1.04.2018
Пермяки стали пятикратными чемпионами России в танцевальном спорте
15:21 | 1.04.2018
Пермяков приглашают на ярмарки вакансий
15:05 | 1.04.2018
Рабочие разобрали «огрызок» от снесенной телебашни в Екатеринбурге