Пермь: новости дня
15:51 | 2.04.2018
В программе повышения производительности труда Пермский край идет опережающими темпами
Юлия Урожаева высоко оценила достижения пермских предприятий по повышению производительности труда: «Пермский край в реализации программы выглядит очень достойно, идет опережающими темпами по отношению даже к тем параметрам, которые мы закладывали в начале проекта». Также она отметила, что примет участие в Пермском инженерно-промышленном форуме и расскажет о реализации программы в пилотных регионах России и Пермском крае в частности.
Отметим, ранее глава Прикамья Максим Решетников подчеркивал значимость участия региона в программе «Повышение производительности труда». По словам главы региона, «повышение производительности труда для пермских предприятий это возможность усовершенствовать свои производства и выйти на новый уровень качества продукции, а для региона это инструмент развития экономического потенциала и обеспечения конкуренции с другими регионами».
В результате внедрения программы на Пермском целлюлозно-бумажном комбинате (ПЦБК) в I квартале 2018 года аварийные простои на линии производства гофротары сократились на 25 %. Целевыми показателями проекта до конца 2018 года являются рост выработки на одного человека на 5 %, снижение времени протекания процесса на 30 % и снижение незавершенного производства на 30 %. Работа по повышению производительности труда на предприятии ведется в семи ключевых направлениях: автоматизация процессов, повышение квалификации персонала, качественное обслуживание и ремонт оборудования, эффективное управление, культура и гибкость производства, мониторинг процессов.
«Даже на таком продвинутом и высокотехнологичном предприятии, как ПЦБК, нашлись резервы для повышения производительности труда. Мы увидели внедрение комбинаций бережливого производства и современных технологий, и это может стать примером для других компаний. Предполагается, что сюда смогут приезжать представители других российских компаний и перенимать опыт ПЦБК», — отметила помощник министра экономического развития РФ Юлия Урожаева.
По словам генерального директора ГП «ПЦБК» Александра Сухановского, сейчас для предприятия важно поддерживать объемы производства, а значит, нужно совершенствовать производственные процессы. «Участие в федеральной программе дало дополнительный толчок, чтобы мы ускорились в повышении производительности труда. Неоценим опыт сотрудников «Росатома», наши специалисты сейчас имеют возможность посмотреть, как внедряется бережливое производство в других промышленных отраслях», — подчеркнул он.
С момента старта программы производительность труда на АО «Сорбент» возросла на 34 %. Сотрудники предприятия разработали «карту потока создания ценности», на основе которой отладили процесс производства средств индивидуальной защиты органов дыхания. Сейчас реализация программы началась и в других цехах предприятия. «Несмотря на то, что мы во «второй волне» и надо еще учиться, у нас получается на отдельно взятых участках производства добиваться высоких результатов», — подчеркнул генеральный директор Управляющей компании АО «Сорбент» Борис Дубовик. Также он добавил, что еще до официального старта программы повышения производительности труда на АО «Сорбент» уже применялись принципы бережливого производства.
Напомним, что с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Производительность труда», участие в которой принимают порядка 25 предприятий. Программа осуществляется при поддержке Министерства экономического развития РФ, Производственных систем «Росатом», Корпоративной академии «Росатом», правительства Пермского края, «Регионального центра компетенций» и сформированных групп на предприятиях-пилотах.
В феврале этого года Фонд развития промышленности РФ объявил о запуске новой программы финансирования инвестиционных проектов — «Повышение производительности труда». Программа предусматривает финансирование Фондом проектов промышленных предприятий, включенных в региональные программы повышения производительности труда.
© «Вечерние Ведомости»
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