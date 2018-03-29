Пермяков приглашают на ярмарки вакансий

15:21 | 1.04.2018

Сразу три ярмарки вакансий пройдут в первой половине апреля в Индустриальном отделе центра занятости населения краевой столицы. Приглашаются все желающие.



Так, 3 апреля с 14.00 до 16.00 ФГУП «Почта России» предложит вакансии почтальона и оператора связи. Трудоустройство на эти вакансии проходит по программе «Общественные работы» и предполагает доплату от службы занятости.



В среду, 4 апреля, с 10.30 до 12.00 ООО «Траст профи» предложит соискателям рабочие места директора филиала, помощника директора филиала и агента по продаже недвижимости.



Третья ярмарка пройдет 11 апреля с 10.30 до 12.00. ООО «Страховая компания «Росгосстрах» предлагает вакансию страхового агента.



Все три ярмарки расположатся в Индустриальном отделе занятости населения по адресу: ул. Карпинского, 101а, каб. 12.