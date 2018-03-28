В Перми начала работу выставка «ГУФСИН. Весна-2018»

18:16 | 30.03.2018

На «Пермской ярмарке» открылась традиционная специализированная выставка-продажа продукции учреждений ГУФСИН России по Пермскому краю «ГУФСИН. Весна-2018». В открытии приняли участие начальник ГУФСИН России по Пермскому краю, генерал-майор внутренней службы Владимир Андреев, председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.



С 30 марта по 01 апреля свою продукцию представят исправительные учреждения Пермского края. Здесь будет доступен широкий ассортимент промышленных и бытовых товаров, а также услуг различной производственной специализации: металлообработка, деревообработка, промышленное оборудование, производство швейной и сувенирной продукции, товары для дома и быта, продукты питания.



На выставке пермяки смогут ознакомиться с историей Главного Управления ФСИН России по Пермскому краю. Также на тематических стендах представители колоний расскажут о своих возможностях по различным категориям товаров и услуг. Вход бесплатный.