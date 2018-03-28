Проекты самообложения граждан в Пермском крае представлены на портале «Управляем вместе»

14:57 | 30.03.2018

На сайте «Управляем вместе» появился раздел «Самообложение граждан с краевым финансированием». В новом разделе доступна информация по 6 объектам 2017 года и 71 объекту в рамках программы на 2018 год. География объектов – от Бардымского и Кочевского до Ординского, Осинского, Кудымкарского и других районов.



Ранее глава Прикамья Максим Решетников отмечал эффективность участия жителей региона в решении местных задач. По словам губернатора, при инициативе жителей вопросы решаются быстрее, качественнее и, как показала практика, не привлекают большого бюджетного финансирования.



Среди объектов – ремонт колодцев, дорог, создание детских и спортивных площадок, устройство уличного освещения, ремонт водопроводных сетей, очистка прибрежных зон и водоемов и т.д. По каждому объекту можно ознакомиться с перечнем основных видов работ, объемом финансирования с разбивкой на федеральный, региональный и местный бюджеты, а также плановыми датами начала-окончания ремонтных работ и статусом выполненных работ.



Всего в Пермском крае действует три механизма участия граждан в решении местных вопросов: самообложение граждан, инициативное бюджетирование и территориальное общественное самоуправление (ТОС). В 2017 году было реализовано 207 проектов по созданию детских и спортивных площадок, ремонту автомобильных дорог и тротуаров, благоустройству скверов и парков. В 2018 году их количество будет увеличено: предполагается реализация 246 проектов. В бюджете Пермского края на 2018 год предусмотрено 193 млн рублей на финансирование проектов, инициированных жителями.



Отметим, в Послании Федеральному Собранию РФ президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость создания современной среды для жизни, преображения городов и поселков. При этом важно, чтобы города и села сохранили свое лицо и историческое наследие. С этой целью важно поддерживать те инициативы, которые позволят малым городам и населенным пунктам сохранять самобытность и «по-новому раскрывать свой уникальный потенциал».



Отметим, под средствами самообложения понимаются разовые платежи граждан, используемые для решения конкретных вопросов местного значения. При введении самообложения граждан на территории муниципалитета из краевого бюджета предоставляется 5 рублей на каждый 1 рубль, поступивший в бюджет муниципалитета. Подробнее о проекте можно узнать на сайте министерства территориального развития Пермского края (minter.permkrai.ru/activities/self-taxation/self-taxation).