В Прикамье прошел семинар, посвященный жилью для молодых семей

15:03 | 28.03.2018

Министерство социального развития Пермского края провело организационно-методический семинар для органов местного самоуправления.



Цель рабочей встречи: разъяснение правоприменительной практики законодательства, организация информирования населения о существующем порядке и условиях предоставления социальных выплат.



Основными в повестке дня были вопросы предоставления мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан. В работе приняли участие специалисты министерства социального развития, министерства строительства, представители муниципалитетов и общественных организаций.



Для более эффективного и комплексного рассмотрения таких вопросов принято решение рассматривать вопросы мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан совместно с органами социальной защиты.



Для получения консультаций гражданам необходимо обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства.



Также для ответа на вопросы по данной теме министерство социального развития проведет прямую телефонную линию.