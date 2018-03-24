Пермь: новости дня
18:21 | 27.03.2018
Депутаты краевого парламента осмотрели выставку «Моя Пермь – мое будущее»
Перед экскурсией состоялась презентация и обсуждение концепции развития промышленных территорий и береговой линии города Перми, подготовленная Андреем Головиным, руководителем проектов бюро MLA+.
Идеи по преображению городской среды краевой столицы уже не первый год поддерживают депутаты Законодательного собрания. В сентябре прошлого года депутаты поддержали обновление завода им. Шпагина и создание исторического центра на его базе. В этом году Законодательным собранием внесены поправки в краевой бюджет, предполагающие выделение 135 миллионов рублей на планируемую реконструкцию городской эспланады. Под постоянным контролем у народных избранников строительство нового Чусовского моста и зоопарка, расширение Восточного обхода и реконструкция вокзала Пермь II.
На выставке у депутатов была возможность ознакомиться и обсудить формирование новых городских проектов. А именно - макет обновления Балатовского парка, проект скоростного трамвая, а также набережной и новых территорий, среди которых «Порт Любимов», «Район Университетский», «Культурный Разгуляй», «Новая Мотовилиха», которые станут результатом переосмысления старых промышленных зон.
По словам председателя комитета Законодательного собрания по социальной политике Сергея Клепцина, сегодняшнее мероприятие позволило депутатскому корпусу глубже погрузиться в проблематику развития столицы края как центра культурно-исторического развития: «Абсолютно точно, что представленные сегодня проекты дадут мощный вектор развития с точки зрения ощущения города как исторического места, как города, у которого есть замечательное прошлое и прекрасное будущее».
© «Вечерние Ведомости»
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