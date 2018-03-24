Для жителя Прикамья задолженность по алиментам стала препятствием к выходу на свободу по амнистии

12:38 | 27.03.2018

Исполнить финансовые обязательства должнику помогли близкие родственники.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, в отделе судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам на исполнении находится производство о взыскании с гражданина средств на содержание двоих детей 2005 и 2011 г. р.

37-летний отец уклонялся от исполнения родительских обязанностей, не имел постоянного источника дохода, на жизнь предпочитал зарабатывать криминалом. Ограбление банкомата закончилось для него и его сообщников лишением свободы. Копия исполнительного документа и постановление об обращении взыскания на заработок осужденного были направлены по месту отбытия наказания.



Проведя год в заключении, должник получил возможность освободиться по амнистии, однако задолженность по алиментам в размере более 622 тысяч рублей лишала его шансов на досрочное освобождение. Мужчина поделился своим огорчением с родными. Он подчеркнул, что хочет принимать участие в жизни своих детей и, если получит возможность выйти на свободу, будет исполнять отеческий долг безукоризненно.



Родственники должника решили помочь ему и собрали всю требуемую сумму. В течение нескольких дней на депозитный счет отдела судебных приставов поступила полная сумма задолженности, которую затем перечислили взыскательнице. Амнистированный начал помогать детям добровольно.