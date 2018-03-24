Увеличена частота рейсов из Перми в Москву

11:54 | 27.03.2018

В рамках перехода на летнее расписание с 25 марта 2018 года авиакомпания «Аэрофлот» увеличила количество рейсов на линии Москва — Пермь — Москва до шести раз в день.



Вылеты из Большого Савино в аэропорт Шереметьево производятся в 06:30, 07:55, 13:00, 20:10, 22:00 и 22:50 по местному времени.