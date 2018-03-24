Проверка готовности Пермского края к пожароопасному сезону будет завершена к концу марта

10:08 | 27.03.2018

В понедельник, 26 марта, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в Прикамье были рассмотрены вопросы по готовности региона к половодью и пожароопасному сезону.



Заседание комиссии губернатор Пермского края Максим Решетников начал с соболезнований в адрес семей погибших и пострадавших во время пожара в городе Кемерово. Глава Прикамья пожелал сил и мужества семьям погибших, скорейшего выздоровления — всем пострадавшим. Губернатор добавил, что важно тщательно проверить, как обстоят дела с безопасностью в торговых центрах Пермского края. В первую очередь нужно взять на контроль те объекты, где ранее были выявлены нарушения.



Переходя к основной повестке заседания, глава региона отметил, что, несмотря на затянувшиеся морозы, метеорологи обещают в скором времени потепление, а это значит, что регион должен быть готов к паводкам и вероятным лесным пожарам.



Как отметил начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Павел Смирнов, основным показателем для паводка является запас воды в снежном покрове. На 26 марта он ниже нормы.



«Принимая во внимание все показатели, мы ожидаем большого влияния на половодье погодных условий в период активного снеготаяния. По предварительным прогнозам, в апреле ожидается нормальный температурный режим или чуть ниже, по осадкам — больше нормы. При реализации данного прогноза уровень воды будет либо близок к среднегодовому, либо чуть ниже. Раньше 10 апреля никаких изменений в паводке мы не ждем», — подытожил Павел Смирнов и добавил, что прогноз по уровню воды будет корректироваться в зависимости от погодных условий.



Губернатор подчеркнул, что, несмотря на благоприятные прогнозы, регион должен быть готов к любым событиям. «С одной стороны, зима в этом году была малоснежная. С другой — прошлым летом было много дождей, поэтому есть риски, связанные с водностью рек. Плюс наблюдается приток воды на Камском водохранилище. Поэтому, несмотря на относительно спокойные прогнозы, мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий», — заявил глава региона.



Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко доложил о проведенных в 2017 году мероприятиях. Всего было выполнено 10 мероприятий по предупреждению негативного воздействия вод и повышению безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), из них 8 мероприятий — по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ГТС прудов и инженерной защиты, а 2 мероприятия — за счет поддержки из федерального бюджета.



Наибольшую опасность в части возможных аварий представляют ГТС прудов и водохранилищ, а также защитные дамбы, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующие капитального ремонта или реконструкции. Из 13 муниципальных ГТС прудов и водохранилищ на трех ГТС ремонтно-восстановительные работы с предоставлением субсидии начаты в 2017 году, в 2018 году их планируется продолжить, а также начать капитальный ремонт или реконструкцию ещё трех ГТС.



Пожарная безопасность в летний период в Прикамье будет обеспечена в том числе за счет усиления материально-технической базы и увеличения персонала. Бюджетом Пермского края предусмотрено финансирование в размере 45,6 млн рублей на специалистов парашютно-десантной пожарной службы, содержание систем наблюдения и связи, почти 25 млн рублей — на мониторинг пожарной опасности и почти 20 млн рублей — на противопожарное обустройство лесов. Кроме того, в этом году будет дополнительно направлен 61 млн рублей на обновление автопарка, техники и оборудования. На эти средства предстоит приобрести 29 единиц техники, в том числе тракторы, бульдозеры, автоцистерны, уазики. Это позволит сформировать 2 новые пожарно-химические станции в новых лесхозах — в Чусовском на 3 района и Коми-Пермяцком округе.



Проверка готовности Пермского края к пожароопасному сезону будет завершена до 30 марта.