Пермские баскетболисты одержали важную победу в Казахстане

15:34 | 26.03.2018

«Парма» одержала волевую победу над «Астаной» со счетом 84:78. Пермяки продолжат борьбу за попадание в плей-офф.



Так как любая осечка может значительно затруднить выход в плей-офф, на игроках обеих команд лежала большая ответственность, которая стала причиной низкой результативности: за первые три минуты команды на двоих набрали всего 8 очков. Во втором периоде команды по-прежнему прессинговали, иногда отвечая быстрыми отрывами после потерь. Удачно вошел в игру Иван Ухов. Первая половина матча закончилась с равным счетом – 38:38.



После перерыва «Парма» значительно добавила спортивной агрессии. Плотная защита вынуждала баскетболистов «Астаны» бросать из неудобных положений, а в атаке пермяки поймали кураж и за короткий промежуток времени довели разницу в счете до двузначной.



На заключительную четверть наши спортсмены выходили с комфортным запасом, однако соперники не собирались легко сдаваться. За две минуты до конца матча «Астана» сократила разницу в счете до 4 очков. «Парма» выстояла под натиском казахов и успешно реализовала все бонусные штрафные броски.



Как отметил главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс, пермяки начали игру сразу с хорошей энергией: «Ребята сыграли очень терпеливо и доводили мяч во многих ситуациях до хорошего броска. В концовке, думаю, были побыстрей и все-таки получше в деталях и мелочах. Поздравляю болельщиков Перми, это важная победа для нас».



Следующая игра – против «Енисея» – состоится 1 апреля в УДС «Молот». Матч начнется в 16.30.