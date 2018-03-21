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Пермь: новости дня


12:10 | 23.03.2018

Закон об инвестиционной политике Пермского края станет инструкцией для инвесторов

На заседании Законодательного собрания Прикамья во втором, окончательном чтении принят закон «Об инвестиционной политике Пермского края».

Губернатор Пермского края Максим Решетников ранее отмечал, что краю необходимо системное законодательство в области поддержки инвестиций. Улучшение инвестиционного климата отразится на качестве жизни населения, позволит создавать новые объекты инфраструктуры, восполнить имеющийся дефицит в сфере развлечений и гостиничного бизнеса. Привлечение инвесторов в регион даст дополнительный импульс в том числе и малому бизнесу.

Как заявил министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников, закон об инвестиционной политике в Пермском крае обеспечит единую систему работы с инвесторами на всех уровнях: от подготовки муниципалитетов до последующего сопровождения проектов и предоставления мер поддержки. По его словам, документ является одним из ключевых стимулов для совершенствования всей нормативной базы по инвестиционному климату.

«Мы тесно взаимодействовали с Законодательным собранием Пермского края и бизнес-сообществом региона при разработке этого законопроекта и подготовке его ко второму чтению. В итоге проект закона получился комплексным и понятным для инвестора», — сообщил Максим Колесников. Также министр добавил, что данный законопроект станет фундаментом нормативно-правовой базы для привлечения инвестиций в край и инструкцией для инвесторов.

Первый заместитель председателя краевого парламента Игорь Папков отметил, что вопросам привлечения внешних инвестиций в регион уделяется особое внимание со стороны как Законодательного собрания, так и правительства Пермского края. «Взаимоотношения власти с инвестором должны быть прозрачными — именно эту задачу и решает закон об инвестиционной политике. Каждый субъект инвестиционной деятельности получает своеобразный свод правил, которых необходимо придерживаться в процессе инвестиционной деятельности. Важно, что прописаны и рекомендации органам местного самоуправления», — добавил депутат.

Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края, заявила: «Инвестиционная политика в каждом регионе имеет свои особенности, обусловленные различиями экономического развития. И представленная в законе система мер будет способствовать привлечению инвестиций в Пермский край, повышению инвестиционной активности бизнеса в приоритетных секторах экономики Прикамья. Это позволит обеспечить динамичное социально-экономическое развитие региона».

Законопроект разработан минэкономразвития Пермского края совместно с экспертным и предпринимательским сообществом по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова и в декабре 2017 года внесен на рассмотрение в Законодательное собрание Пермского края.

© «Вечерние Ведомости»

 


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