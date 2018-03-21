Пермь: новости дня
12:10 | 23.03.2018
Закон об инвестиционной политике Пермского края станет инструкцией для инвесторов
Губернатор Пермского края Максим Решетников ранее отмечал, что краю необходимо системное законодательство в области поддержки инвестиций. Улучшение инвестиционного климата отразится на качестве жизни населения, позволит создавать новые объекты инфраструктуры, восполнить имеющийся дефицит в сфере развлечений и гостиничного бизнеса. Привлечение инвесторов в регион даст дополнительный импульс в том числе и малому бизнесу.
Как заявил министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников, закон об инвестиционной политике в Пермском крае обеспечит единую систему работы с инвесторами на всех уровнях: от подготовки муниципалитетов до последующего сопровождения проектов и предоставления мер поддержки. По его словам, документ является одним из ключевых стимулов для совершенствования всей нормативной базы по инвестиционному климату.
«Мы тесно взаимодействовали с Законодательным собранием Пермского края и бизнес-сообществом региона при разработке этого законопроекта и подготовке его ко второму чтению. В итоге проект закона получился комплексным и понятным для инвестора», — сообщил Максим Колесников. Также министр добавил, что данный законопроект станет фундаментом нормативно-правовой базы для привлечения инвестиций в край и инструкцией для инвесторов.
Первый заместитель председателя краевого парламента Игорь Папков отметил, что вопросам привлечения внешних инвестиций в регион уделяется особое внимание со стороны как Законодательного собрания, так и правительства Пермского края. «Взаимоотношения власти с инвестором должны быть прозрачными — именно эту задачу и решает закон об инвестиционной политике. Каждый субъект инвестиционной деятельности получает своеобразный свод правил, которых необходимо придерживаться в процессе инвестиционной деятельности. Важно, что прописаны и рекомендации органам местного самоуправления», — добавил депутат.
Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края, заявила: «Инвестиционная политика в каждом регионе имеет свои особенности, обусловленные различиями экономического развития. И представленная в законе система мер будет способствовать привлечению инвестиций в Пермский край, повышению инвестиционной активности бизнеса в приоритетных секторах экономики Прикамья. Это позволит обеспечить динамичное социально-экономическое развитие региона».
Законопроект разработан минэкономразвития Пермского края совместно с экспертным и предпринимательским сообществом по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова и в декабре 2017 года внесен на рассмотрение в Законодательное собрание Пермского края.
© «Вечерние Ведомости»
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