Пермская делегация приняла участие в международной туристической выставке

18:33 | 21.03.2018

В Москве прошла 13-я Международная туристическая выставка «Интурмаркет». В ней приняли участие 74 региона нашей страны, в том числе и Пермский край. Программа в рамках выставки включала более ста совещаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий.



Развитие туризма в Перми и регионе в целом — одна из приоритетных задач, поставленных перед краевым правительством. Для этого в Прикамье реализуются культурные и спортивные проекты, создаются и популяризируются туристические маршруты. Накануне губернатор Пермского края Максим Решетников провел встречу с продюсерской командой и режиссером фильма «Сердце Пармы», который будет сниматься в Прикамье. Во время обсуждения была достигнута договоренность об использовании декораций фильма для туристических целей. Кроме того, для развития экологического туризма в Пермском крае создан природный парк «Пермский». Парк создан на территории Красновишерского, Горнозаводского, Чусовского, Гремячинского муниципальных районов, городского округа «Город Губаха», Лысьвенского городского округа и включает 27 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в долинах рек Усьвы, Чусовой, Вишеры.



В торжественной церемонии открытия выставки «Интурмаркет» приняли участие руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, заместитель председателя Правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, депутаты Государственной Думы.



За три дня выставки стенд Пермского края посетило более тысячи человек. Гости стенда познакомились с новыми турмаршрутами, узнали о возможностях активного, экскурсионного, детского, санаторно-курортного отдыха в Пермском крае. Особенно гостей интересовали такие мероприятия, как «Небесная ярмарка», «Дягилевский фестиваль», «КAMWA», «Зов Пармы», фестиваль «Тайны горы Крестовой», «Пермский международный марафон-2018».



По словам гендиректора туристического агентства «Пермский центр отдыха и туризма» Юлии Поротниковой, главной целью делегации была презентация рекламного тура по Пермскому краю для туроператоров России. Рекламный тур привлек внимание к региону, и на него уже поступают заявки.