Прикамье стало лидером среди регионов ПФО по динамике явки на выборах президента

18:20 | 20.03.2018

Сегодня, 20 марта, на заседании Избирательной комиссии Пермского края подвели итоги голосования по выборам президента России на территории региона.



В Пермском крае явка составила 66,51%. Наш регион вошел в десятку «передовиков» по динамике явки на выборах президента по сравнению с 2012 годом. Мы стали первыми среди регионов Приволжского округа по этому показателю. Почти миллион жителей Пермского края отдали свои голоса в поддержку Владимира Путина.



Председатель Законодательного собрания Валерий Сухих поздравил всех с победой и отметил: «Если бы существовала номинация «темпы роста», то Пермский край стал бы чемпионом в этой номинации. Очень радует тесное взаимодействие всех участников выборного процесса, консолидация различных составляющих, направленных на результат. Хотелось бы, чтобы такая взаимная поддержка и далее работала на благо Пермского края».



Как отметили участники заседания, такие результаты дают уверенность в том, что голос Пермского края будет звучать на федеральном уровне еще громче.